El fuego amenaza pozos de nieve de los pioneros de los helados en Alicante

Un senderista junto a uno de los pozos de nieve en una zona devastada por el incendio en Ibi (Alicante)

Llamas que funden el helado, nada más rápido. Aunque no se trata exactamente del dulce veraniego por excelencia, sino de la 'tecnología' de sus orígenes, los pozos de nieve o 'neveros'. Uno de los incendios de este verano, aunque leve, ha amenazado algunos de estos vestigios de arqueología industrial en el parque natural de la Font Roja, entre Ibi e Alcoy (Alicante).

Aquel fuego suscitó una lógica inquietud por la riqueza botánica del paraje de la sierra, un bosque denso y variado de árboles más allá de la típica pinada mediterránea en esta zona de largas sequías. Por fortuna, se quedó más bien en sus límites y finalmente afectó a la ladera de Ibi, en la solana, sin arrasar carrascas, fresnos o tejos, entre otras especies de la húmeda umbría del lado alcoyano.

Pero las llamas lamieron literalmente tres pozos de nieve y una casa rural o masía de montaña de uno de ellos, el Mas del Canyo. «Al pozo del Canyo le ha afectado muy poco, algo a las maderas de la valla que lo rodea, más arriba en el de La Noguera las ha destruido y en el de El Simarro se ven hasta las piedras quemadas», evalúa Emilio, un senderista conocedor de la zona, que la ha recorrido con otros caminantes un mes después del incendio y han captado las imágenes que acompañan a esta información. «El fuego llegó hasta la caseta, donde se ve un observatorio y una antena, junto a la pista forestal de El Menejador, donde los bomberos pudieron pararlo», describe.

El 'nevero' El Canyo, a salvo del fuego en este paraje en los límites del Parque Natural de la Font Roja ABC

Por suerte, hay más de estas construcciones de piedra que albergan en su interior depósitos utilizados antaño para tener materia prima con que elaborar helados: nieve.

Aunque antes de contar con cámaras frigoríficas esta técnica se extendió por otras zonas de la península ibérica, los pioneros de la tradición heladera surgieron en Ibi y Jijona -pueblo vecino más famoso por el turrón-. De hecho, en la Asociación Nacional de Heladeros Artesanos (ANHCEA) siempre han tenido una presencia notoria algunos elaboradores de ambos municipios y tienen su sede aquí.

Hasta en América y Filipinas

Y una prueba elocuente de su prestigio dentro del gremio se ve en que hay Heladería La Ibense y Heladería La Jijonenca como marcas en todo el mundo. No es una exageración: está documentada la apertura de establecimientos con la marca del gentilicio de Ibi en el continente americano y hasta en Filipinas, por la influencia española y los castellanohablantes.

Este verano, el fuego acechó peligrosamente una muestra de este legado histórico debido a este incendio que arrasó 185 hectáreas, desde el Parque Natural Municipal Sant Pascual-Torretes -origen del fuego- hacia el de la Font Roja (ambos integrados en la Red Natura 2000), así como Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA). Como posible responsable, la Guardia Civil investiga a un hombre de 43 años de edad, interno de una comunidad religiosa que atiende a afectados por adicciones, ya que arrojó cenizas y brasas aún encendidas de una barbacoa y pudo provocar así la catástrofe.

MÁS INFORMACIÓN La razón por la que molesta a los camareros cobrar por separado en una misma mesa del bar

Para poder contar con materia prima heladera, se acumulaba la nieve en invierno dentro de estos 'neveros', aislada con paja, y en las cumbres, donde antes del cambio climático caían estas precipitaciones sólidas todos los años en abundancia. En las últimas décadas, sólo se mantienen en puntos más altos, a partir de los mil metros de altitud, sobre todo, en el pico del Aitana, que es el techo de la provincia de Alicante con 1.558 metros.

Cuando llegaba el buen tiempo, transportaban esa nieve en cubos de madera y viajando en carros por camino sin asfaltar hasta el puerto de Alicante para mezclarla con aromas de frutas y vender aquellos rudimentarios helados que se pueden considerar ya sorbetes. Pronto se popularizarían con el nombre de 'chambi', que algunos relacionan con la palabra inglesa 'sándwich', y que incorporaron las galletas, barquillos u obleas junto al helado.