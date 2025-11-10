Suscribete a
ABC Premium

Un exjuez que relacionan con Leire Díez se persona como acusación popular en la causa de la dana

La 'fontanera del PSOE' se interesó en su día por Luis Sáenz de Tejada al intentar sin éxito entrar en el caso del hermano de Pedro Sánchez y ahora sí lo ha logrado por la riada

La juez de la dana rechaza investigar si Maribel Vilaplana mintió durante su declaración

Miembros de la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana, frente a los juzgados de Catarroja (Valencia)
Miembros de la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana, frente a los juzgados de Catarroja (Valencia) EFE
José Luis Fernández

José Luis Fernández

Alicante

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Asociación Nacional de Denunciantes y Víctimas de Corrupción ha conseguido personarse como acusación popular en la causa judicial por la gestión de la catástrofe de la dana en Valencia, investigación abierta por las 229 muertes que causó la riada.

Como abogado ... de esta entidad, figura Luis Sáenz de Tejada, un exjuez que había intentado sin éxito esta misma inclusión en el caso del hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En aquella ocasión, se rechazó su solicitud al considerarse que tenía la única finalidad de provocar la recusación -por enemistad- de la jueza, que lo había condenado por violencia de género años antes.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app