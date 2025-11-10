Un exjuez que relacionan con Leire Díez se persona como acusación popular en la causa de la dana

La Asociación Nacional de Denunciantes y Víctimas de Corrupción ha conseguido personarse como acusación popular en la causa judicial por la gestión de la catástrofe de la dana en Valencia, investigación abierta por las 229 muertes que causó la riada.

Como abogado ... de esta entidad, figura Luis Sáenz de Tejada, un exjuez que había intentado sin éxito esta misma inclusión en el caso del hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En aquella ocasión, se rechazó su solicitud al considerarse que tenía la única finalidad de provocar la recusación -por enemistad- de la jueza, que lo había condenado por violencia de género años antes.

A este magistrado -apartado de sus funciones por aquella sentencia- algunos medios lo relacionan con Leire Díez, conocida como la 'fontanera del PSOE' como supuesta urdidora de maniobras para desacreditar a jueces y guardias civiles que investigan a dirigentes socialistas. MÁS INFORMACIÓN Una nueva manifestación pide que se juzgue a Mazón por la gestión de la dana En concreto, Díez se interesó en su día por Sáenz de Tejada cuando supo que quería personarse en la causa contra David Sánchez en Extremadura, por si se benefició de trato de favor como hermano del presidente para ocupar un puesto de coordinador cultural, desde su condición de músico. De ahí se deduce la afinidad entre ambos para tratar de torpedear asuntos judiciales que afectan al PSOE. Ahora, Sáenz de Tejada sí ha conseguido su propósito, a través de la citada Asociación Nacional de Denunciantes y Víctimas de Corrupción, para el proceso judicial abierto por la tragedia de la dana en Valencia, que tiene en el punto de mira a la Conselleria de Emergencias de la Generalitat, gobernada por el PP. Y tiene diez días de plazo para cumplir con la previa consignación de una fianza por importe de 6.000 euros.

