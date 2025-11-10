Suscribete a
Una nueva manifestación pide que se juzgue a Mazón por la gestión de la dana

Los asistentes a la protesta dejaron en la puerta de las Cortes Valencianas 231 flores en memoria de cada una de las víctimas de la riada

Imagen de la manifestación de este domingo en Valencia contra el presidente en funciones Carlos Mazón
David Maroto

David Maroto

Valencia

Una nueva manifestación en la fachada principal de las Cortes Valencianas reclamó este domingo cárcel para el presidente de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, y la dimisión de todo el Consell por la gestión de la dana que el 29 de octubre ... de 2024 dejó 229 víctimas mortales en la provincia.

