València La «Nit a la Mar» i la Mostra de Vins d'estiu centren la programació de la Gran Fira per al cap de setmana La programació es descentralitza i les activitats del Correfira arribaran a Malilla (divendres), Benicalap (dissabte) i El Perellonet (diumenge)

ABC

VALÈNCIA Actualizado: 13/07/2018 20:15h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La Gran Fira de València continua este cap de setmana amb la tercera cita del cicle #ElsFocsDeLaFira, que tindrà lloc dissabte a La Marina, i amb la Mostra de Vins d'Estiu que acull la plaça de l’Ajuntament de 19 h a 24 h i que, per segon any, també s’emmarca dins de la Gran Fira. A més, la programació seguix descentralitzant-se i les activitats del Correfira arribaran a Malilla (hui divendres), Benicalap (dissabte) i El Perellonet (diumenge).

«Amb la Nit a la Mar arribem a l'equador de la Gran Fira, que continua la seua marxa amb activitats pensades per a tots els públics i una acollida creixent i espectacular del públic», ha exposat el regidor de Cultura Festiva, Pere Fuset, qui ha continuat: «Este model, consolidat després de tres anys, demostra que la descentralització als barris és ben rebuda i que la Gran Fira, com qualsevol altra festa, ben plantejada pot ser també un motor social, cultural i econòmic per a València, en el seu conjunt i no només al centre».

El barri de Malilla gaudirà esta nit, a partir de les 20 h, del Correfira amb l’actuació ‘Rercordem cantant i la màgia per davant’ de Carles Chova i, a les 22 h, serà el torn del monòleg amb Rafa Alarcón. Estes activitats seran en els carrers d’Oltà i Joaquín Benlloch. Dissabte, el Correfira es trasllada a Benicalap, concretament, a la plaça Nova de l’Església. A les 20 h, Rebombori Cultural portarà l’espectacle ‘El xicotet príncep’ i, a partir de les 22 h, els monologuistes Maria Juan y Pepa Cases acostaran l’humor a este barri. Els veïns i les veïnes del Perellonet gaudiran del Correfira diumenge, al carrer del Grup de Pescadors del Marqués de Valterra. A les 20 h, Carles Chova arribarà també a este Poble del Sud amb un espectacle familiar i, posteriorment, a les 21.30 h, tindrà lloc l’actuació del monologuista Rafa Alarcón.

A més, este cap de setmana arriba la Nit a la Mar de la Gran Fira a La Marina. Una de les cites més destacades de la programació que començarà a les 20 h i comptarà amb les actuacions musicals dels grups valencians Ramonets (centrats en la música per a xiquets i xiquetes), Tardor, Polock i DJ Plan B. A la una de la matinada està previst l’espectacle piromusical de RICASA, que amb la temàtica de cine comptarà amb 5.200 ordres de foc, controlades per 12 ordinadors i una duració de 18 minuts i 15 segons. Serà un dels actes més participatius de la Fira per la qual cosa des de l’Ajuntament s’ha insistit en recomanar l’ús del transport públic i desplaçar-se amb suficient antelació. Tant l’EMT com Metrovalencia –que depén de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana– han anunciat l’ampliació dels seus horaris i servicis habituals per traslladar al públic.

A la plaça de l’Ajuntament durant tot el cap de setmana i en horari de 19 h a 24 h tindrà lloc la Mostra de Vins d'Estiu, que recupera el seu sentit com aparador dels productes valencians i està organitzada per PROAVA, entitat sense ànim de lucre dedicada a fomentar el consum de productes de qualitat de la Comunitat Valenciana. En la mostra participaran 14 expositors que oferiran degustacions dels seus productes en un marc festiu que inclou des d'activitats per als menors fins a música en viu com els dos concerts de Swing Box Project, divendres i diumenge a les 21.30 h.

Més programació

Entre la resta de les activitats programades en la Gran Fira de València per al cap de setmana destaca el concert de flamenc-pop que oferirà Reina Roja hui divendres, a les 20 h, al Mercado de Tapineria. També hui el Centre Cultural La Beneficència acollirà el concert de Krama dins de l’Etnomusic Estiu.

Dissabte i diumenge, el Centre del Carme organitza, a les 12 h, el taller de dansa per a públic familiar de 3 a 8 anys ‘Nanobucles’. A més, dissabte, a les 18 h, el Centre del Carme també acollirà ‘Arte D’. Cicle d’Art d’Acció’ organitzat pel col·lectiu Art D’ i, a la mateixa hora, en el Centre Cultural La Beneficència tindrà lloc un concert dins del Festival de Música de Cambra de Godella. A la nit, a les 22 h, dins de les Nits de Cinema es projectara ‘Trespassing Bergman’ al claustre de La Nau.

Diumenge, a les 11.30 h, serà el moment del contacontes ‘Pla, Pla i Cia’ de Circo Gran Fele al Centre Cultural La Beneficència.

Pel que fa als esports, tant dissabte com diumenge, a partir de les 10 h, continuarà el XXV Trofeu de Futbol Platja Ciutat de València a la platja del Cabanyal. Dins de la programació dels Concerts de Vivers, Iván Ferreiro actuarà hui divendres i Los Secretos amb ‘Gira aniversario. Una vida a tu lado’ actuaran dissabte.