Cultura Les Arts col·labora per quart any en el projecte LÓVA Una de les fases del projecte inclou la visita al Palau, com a referència de teatre d’òpera més pròxim al centre educatiu

ABC

El Palau de les Arts col·labora per quart any consecutiu amb els tallers La Ópera, un Vehículo de Aprendizaje (LÓVA), en els quals, al llarg de la present temporada, hi participaran 20 grups de treball de centres educatius de tot el territori valencià.

L’objectiu de l’alumnat en els tallers LÓVA és la creació, des de zero, d’una producció operística. Organitzats en equips com a professionals del sector, els estudiants posaran en marxa tot el suport necessari per a desenvolupar el seu muntatge d’òpera.

Entre les diferents tasques que realitzaran, els participants hauran d’escriure el llibret, dissenyar els decorats i la il·luminació, així com compondre la música, confeccionar el vestuari i l’atrezzo, coordinar la publicitat o recaptar fons.

Conéixer des de dins el funcionament d’un teatre d’òpera i treballar en equip dota l’aula d’una nova dimensió per a generar reptes i dinàmiques de treball en què preval, sobretot, l’ensenyament en valors i la cohesió del grup.

Una de les fases del projecte inclou la visita a Les Arts, com a referència de teatre d’òpera més pròxim al centre educatiu. Al llarg d’un recorregut pel teatre, l’alumnat tindrà la possibilitat d’intercanviar informació i plantejar preguntes i problemes als responsables de les diferents àrees de treball (artística, tècnica i administrativa) per a dur a terme les seues funcions.

LÓVA es fonamenta en l’experiència d’aplicar la metodologia “de l’aprenentatge basat en projectes”, com un nou sistema d’ensenyament per a aconseguir l’èxit escolar, treballar i avaluar per competències.

Aquesta nova temporada 2018-2019, i després del passat curs de formació dirigit a professorat valencià, i coordinat des del CEFIRE Artisticoexpressiu de Castelló, noves companyies es veuen immerses en aquest projecte que no sols arriba als estudiants implicats i als seus professors, sinó que també abasta l’entorn social del centre participant. Són moltes les famílies que han tingut el seu primer contacte amb l’òpera gràcies a LÓVA, un aspecte necessari i important per al nostre context educatiu i social.