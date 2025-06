Los empresarios de Ineca alertan de la falta de inversión estatal en Alicante y Mazón les ofrece supervisar juntos los proyectos

Los empresarios del Instituto de Estudios Económicos de la provincia de Alicante (INECA) han alertado de la falta de inversión estatal en la provincia de Alicante, un «agravio» arrastrado ya varios años y una rémora para la «competitividad», tal como han puesto de relieve durante la celebración de su asamblea anual. Al respecto, el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, les ha ofrecido vigilar juntos la ejecución de proyectos en una nueva comisión de seguimiento.

El acto ha contado con más de un centenar de socios, empresarios y autoridades locales, provinciales y de la Comunitat Valenciana. Inaugurado por Mazón, ha sido clausurado por la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marian Cano, y ha participado también Daniel Lacalle, economista jefe de Tressis.

Durante su discurso de clausura, el presidente de Ineca, Nacho Amirola, ha recordado que la entidad cumple 18 años realizando informes y estudios con el objetivo de lograr cambios que mejoren la competitividad y el bienestar de sus ciudadanos. Además, ha reclamado unidad política e inversiones de futuro para la provincia.

Durante su intervención, Mazón ha anunciado la puesta en marcha de esa Mesa de Seguimiento de Inversiones de la Provincia de Alicante, un organismo que servirá para «analizar el desarrollo de los distintos proyectos e iniciativas para incidir allí donde sea necesario y corregir errores o posibles retrasos de forma que podamos dar un impulso a los plazos de ejecución en la segunda mitad de la legislatura».

Así, Mazón ha invitado a Ineca a formar parte de esta entidad en la que participarán la Conselleria de Economía y Hacienda, la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, la Conselleria de Sanidad, la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo y la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo.

Amirola ha recordado en su intervención que el papel del instituto es ayudar a que las cosas cambien junto a los socios y al resto de sociedad civil, instituciones amigas, administraciones públicas como las que hoy nos acompañan y medios de comunicación. «Sin vuestro compromiso, nuestros estudios habrían quedado estériles en un cajón; muchas gracias por vuestro esfuerzo y por habernos utilizado, por ser altavoz y por estar unidos en defender de forma incansable lo que esta provincia necesita para progresar», ha afirmado.

No obstante, tampoco ha ocultado esas dificultades por la insuficiente financiación pública: «Nuestros importantes recursos económicos, empresariales, sociales, culturales y ambientales, esos que nos hacen únicos no serán suficientes si no abordamos de manera seria y comprometida la pérdida de competitividad que estamos sufriendo, en gran parte por el abandono inversor».

Para el presidente de Ineca, «los presupuestos generales son la principal ley de un Gobierno, la guía fundamental que va a regir un ejercicio, y hay que dar la enhorabuena al presidente Mazón por haber hecho un ejercicio de conciliación y haber conseguido la aprobación del presupuesto de la Generalitat«.

MÁS INFORMACIÓN El Gobierno interpreta la sentencia del Supremo para elevar caudales ecológicos del Tajo y recortar los trasvases

Frente a esta gestión en el ámbito autonómico, Amirola ha comparado con la del Ejecutivo de Pedro Sánchez. «No podemos decir lo mismo de los presupuestos generales del Estado: los últimos aprobados fueron los del 2023, y obviamente, sin presupuestos en el 2025 no podemos esperar mucho, el agravio en términos de inversión por parte del Estado se acrecienta», ha subrayado.

En datos, ha precisado que la cifra presupuestada y «no ejecutada» era de 85 euros por habitante. «Es una auténtica vergüenza ver cómo año tras año quedamos fuera de los programas de los distintos ministerios y cómo los intereses políticos pasan por encima de los técnicos. Llevamos desde el 2022 siendo la provincia con menor asignación», ha abundado.

En los estudios de Ineca del pasado ejercicio se volvió a poner de manifiesto y «es absolutamente imprescindible acometer con urgencia determinadas inversiones que están lastrando», ha añadido.

Agenda de asignaturas pendientes

Desde el punto de vista estatal, hay algunas actuaciones «imprescindibles». De entrada, la conexión ferroviaria con el aeropuerto, cuyo proyecto debe «acelerarse», ya que «es frustrante ver cómo el aeropuerto de Barcelona recibe inversiones, que seguro necesita, pero los de Alicante y Valencia son de nuevo olvidados».

La red de Cercanías es «antediluviana y las líneas que enlazan con Murcia y otras ciudades del entorno siguen operando con trenes diésel, frecuencias reducidas y tramos de vía única». Además, «las promesas de electrificación, duplicación de vías y aumento de frecuencias no se ejecutan nunca, para variar; y siguen pendientes la variante de Torrellano y nuevas paradas en el parque empresarial de Elche», tal y como reflejó Ineca en el trabajo 'Alicante en línea para conectarlo todo'.

A este déficit inversor en infraestructuras, se suma el recorte anunciado en el trasvase Tajo-Segura que prevé reducir en un 50% el agua destinada al regadío. «Una medida que responde a intereses políticos para elevar los umbrales mínimos en los embalses de cabecera y restringir el volumen disponible para su envío a Alicante, Murcia y Almería», ha señalado Amirola.

Asimismo, el representante empresarial ha subrayado que «esta decisión se adopta en un momento especialmente delicado», ya que la cuenca del Segura, de la que depende buena parte del regadío alicantino, se encuentra al 29,6 % de su capacidad, mientras que el Tajo supera el 85 % y la media nacional está por encima del 77 %. Aparte de esta infraestructura, también permanecen sin ejecutar «numerosas obras hidráulicas clave».

Amirola ha incidido que «es absolutamente inaceptable, y me van a permitir que les diga, que una medida como esta requiere de mucha más contestación civil de la que está habiendo».

En definitiva, Alicante aporta más de 3.000 millones de euros en impuestos a las arcas estatales, pero recibe menos inversión que ninguna otra provincia, ha enfatizado. «Qué bueno sería si los doce diputados y cuatro senadores alicantinos pudieran ir de la mano al menos materias tan sensibles como el agua; una vez más, la mala política coarta las oportunidades de crecimiento», ha sugerido.

Nuevos socios

Con más de 50 empresas que representan 500 sociedades con un volumen de negocio de más de 6.000 millones de euros y 48.500 trabajadores, Ineca ha celebrado haberse convertido en «la institución provincial de referencia en análisis económico–social».

El secretario general de la asociación, Alfredo Millá, ha dado la bienvenida a los nuevos socios: Asesorama, representada por José Bernabé; Grupo Alcudia, con Ana Maruenda; Francisco Menargues, con el Colegio de Economistas de Alicante; Blinker, con Juan Carlos Valero; Tressis con Alfonso Ramón-Borja; y Aliaudit, de la mano de Salvador Viniegra e Ignacio Iranzo.