Dos asociaciones de víctimas de la dana exigen el acta de Mazón para reunirse con el presidente de la Generalitat

Tras conocer los 'whatsapps' de Pradas con el expresidente y su jefe de gabinete, reclaman también los ceses de los consellers Camarero, Rovira y Barrachina

Los 'whatsapps' de Pradas revelan que el equipo de Mazón sabía que había un muerto por la dana cuatro horas antes de la alerta

El expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón saluda a su sucesor, Juanfran Pérez Llorca, en las Cortes Valencianas
El expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón saluda a su sucesor, Juanfran Pérez Llorca, en las Cortes Valencianas

ABC

Valencia

Dos de las principales asociaciones de víctimas de la dana (la Associació Víctimes de la DANA 29 d'octubre 2024 y la Associació de Víctimes Mortals 29-O) han exigido como condición para reunirse con el presidente de la Generalitat, ... Juanfran Pérez Llorca, que reclame el acta de diputado a su antecesor en el cargo, Carlos Mazón.

