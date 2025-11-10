Suscribete a
La Diputación de Alicante colabora con ADACEA en la difusión de su Calendario Solidario con famosos

Los Beatles, las Spice Girls, Kiss, Queen, Mecano o Sabina son algunos de los artistas y grupos recreados

Los ejemplares se pueden adquirir a un precio de 5 euros en la web www.adaceaalicante.org y en puntos físicos de venta

Presentación del calendario de ADACEA en la Diputación de Alicante, este lunes
Presentación del calendario de ADACEA en la Diputación de Alicante, este lunes ABC

Alicante

La Diputación de Alicante colabora un año más con la Asociación de Daño Cerebral Adquirido -ADACEA- en la difusión de su Calendario Solidario, un proyecto con el que, además de recaudar fondos para financiar sus programas, pretenden dar a conocer la ... labor que la entidad desarrolla e implicar a la sociedad en la construcción de un mundo más inclusivo.

