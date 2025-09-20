Las contradicciones ante la juez de la dana dejan en evidencia las versiones del Gobierno sobre la catástrofe

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, defendió este viernes su controvertida gestión durante la catastrófica dana del 29 de octubre, con 229 muertos, ante la juez que instruye la causa penal. Si bien su larga comparecencia como testigo respondió a algunos de los interrogantes que todavía quedan en el aire sobre lo que ocurrió aquella tarde en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), el órgano que dirigía la emergencia, sembró dudas en un aspecto que centra la investigación: el envío tardío de la alerta a la población.

La tesis que se ha venido repitiendo durante meses en las declaraciones judiciales ante la magistrada de Catarroja -incluida la de la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé- es que el mensaje ES-Alert llegó a los teléfonos móviles a las 20.11 horas, motivado por el riesgo de rotura de la presa de Forata. Un escenario que habría provocado una tragedia todavía mayor a la del desbordamiento del barranco del Poyo y que acaparó todos los focos del Cecopi. Sin embargo, Polo aseveró este viernes que él nunca dijo que se fuera a romper, sino que había incertidumbre sobre lo que podía pasar si el agua coronaba la infraestructura de hormigón.

Pero hay otra contradicción con las comparecencias de Bernabé, la exconsejera responsable de emergencias de la Generalitat Salomé Pradas -investigada en la causa junto a su entonces 'número dos', Emilio Argüeso-, el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, o el jefe de Climatología de Aemet. Todos ellos situaron el inicio del debate sobre el ES-Alert a partir de las 19 horas, tras la desconexión que habían sufrido aquellos que seguían el encuentro telemáticamente. En su mayoría, los representantes de organismos estatales.

Sin embargo, Polo aseveró que para entonces -alrededor de las 18 horas- él ya había pedido que se alertara sobre la situación crítica de Forata para que los ciudadanos de los municipios aguas abajo subieran a pisos altos, una instrucción que no se recogió en el texto final, que pedía evitar desplazamientos. De hecho, apuntó que se mostró sorprendido cuando se retomó la conexión y no se había emitido ningún aviso sobre el posible incremento del caudal del Magro por Forata.

No es el único baile de horas sobre el ES-Alert que ha escuchado la instructora. El coordinador de Telecomunicaciones de Emergencias de la Generalitat afirmó que a las 18.09h ya se hablaba de mandar un SMS de aviso a la población para que la gente no saliera de casa. Otro técnico del 112 indicó que a las 18.36h, el subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, le informó de que se estaba barajando esa posibilidad.