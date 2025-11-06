Suscribete a
La C-3 de Cercanías de Valencia vuelve a llegar al circuito de Cheste un año después de la dana

La Generalitat denuncia que el servicio se «recupera tarde y mal» con frecuencias de «40 minutos en lugar de 30 y sin ninguna posibilidad de servicio nocturno» para el evento deportivo

Es la única línea que aún no ha restablecido el servicio completo tras la riada; sigue pendiente la reapertura del tramo entre Loriguilla y Utiel

Mazón pide comparecer en la comisión de la dana de las Cortes Valencianas el mismo día que Sánchez

Imagen del tramo de la línea C-3 de Cercanías tras los trabajos de reconstrucción
Imagen del tramo de la línea C-3 de Cercanías tras los trabajos de reconstrucción ABC
Alba Pérez Espada

Alba Pérez Espada

Valencia

Un año después de la dana que arrasó parte de la infraestructura ferroviaria de la provincia de Valencia, la línea C-3 sigue siendo la única conexión de Cercanías que no ha recuperado su servicio completo. No obstante, el Ministerio de Transportes y Movilidad ... Sostenible ha anunciado este jueves que, con motivo del Gran Premio de MotoGP de Cheste, la línea recuperará la circulación en un tramo de 10 kilómetros, entre Aldaia y el apeadero del circuito Ricardo Tormo. Esta reapertura se llevará a cabo de forma puntual los días 14, 15 y 16 de noviembre, una vez finalizada esta fase de las obras, con el objetivo de facilitar el acceso de los aficionados al evento.

