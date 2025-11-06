La C-3 de Cercanías de Valencia vuelve a llegar al circuito de Cheste un año después de la dana

Un año después de la dana que arrasó parte de la infraestructura ferroviaria de la provincia de Valencia, la línea C-3 sigue siendo la única conexión de Cercanías que no ha recuperado su servicio completo. No obstante, el Ministerio de Transportes y Movilidad ... Sostenible ha anunciado este jueves que, con motivo del Gran Premio de MotoGP de Cheste, la línea recuperará la circulación en un tramo de 10 kilómetros, entre Aldaia y el apeadero del circuito Ricardo Tormo. Esta reapertura se llevará a cabo de forma puntual los días 14, 15 y 16 de noviembre, una vez finalizada esta fase de las obras, con el objetivo de facilitar el acceso de los aficionados al evento.

Desde el Ministerio recalcan el «esfuerzo» del Gobierno central para ejecutar la renovación integral de esta línea ferroviaria en un «tiempo récord de apenas un año» y recuerdan que para su reconstrucción se cuenta con una inversión superior a los 90 millones de euros.

Según indican desde el área de Transportes, esta reapertura va a permitir que Renfe disponga un servicio lanzadera con una oferta de 118 trenes entre las estaciones de Valencia Nord y la del Circuito de Cheste, con el objetivo de garantizar la movilidad de los asistentes del evento. Este servicio especial se prestará durante ese fin de semana y los trenes tendrán parada en todas las estaciones intermedias entre Valencia Nord y el apeadero del Circuito.

Cabe recordar que la línea C-3 Valencia-Buñol-Utiel fue una de las más afectadas por la riada, especialmente en el tramo entre Utiel y Aldaia, un recorrido que ahora se lleva a cabo por carretera mediante autobuses lanzadera. Sin embargo, el servicio ferroviario entre Aldaia y Valencia fue recuperado el pasado 12 de diciembre.

En este sentido, el Ministerio incide en que, a través de Adif, sigue «trabajando desde el primer momento en el que sucedió la tragedia para volver a poner en funcionamiento lo antes posible» esta línea de Cercanías, reponiendo por completo sus 80 km de vía hasta Utiel.

Trabajos de reconstrucción entre Loriguilla y Aldaia

Además, tras el Gran Premio, a partir del lunes 17 noviembre la línea C-3 de Cercanías retomará la circulación en el tramo Aldaia-Loriguilla, lo que permitirá a los usuarios recuperar la movilidad desde la estación de Valencia Fuente San Luis hasta Loriguilla.

En cuanto a la recuperación del servicio en este tramo, desde el Ministerio indican que las obras ejecutadas han consistido en el montaje de 5.630 m de vía, bateo, perfilado y estabilizado con maquinaria de vía; la reposición de 12.380 m3 de balasto; la sustitución de 5.400 m de carril; 200 soldaduras y neutralización de tensiones en el carril y seis nuevas obras de drenaje.

Asimismo, los trabajos también han comprendido la limpieza y depuración del balasto de un aparato de vía; 1.750 m3 de escollera de protección de talud; la rehabilitación del edificio de la estación de Loriguilla y sus accesos, así como 100 m de cerramiento de la estación; y por último, la reposición de elementos de señalización y cableado de las instalaciones de seguridad en todo el trayecto.

Por todo ello, desde el área de Transportes, destacan que la infraestructura de esta línea dispone ahora de los «mayores estándares de disponibilidad, fiabilidad, funcionalidad y, especialmente, de resiliencia y robustez, para garantizar un servicio con la mayor calidad».

Reconstrucción de tres viaductos

Paralelamente, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible trabaja en la reposición del resto de las infraestructuras dañadas en esta línea, que según destacan, suponen «grandes esfuerzos técnicos y humanos» y para la que destinan «todos los medios posibles para la ejecución de las laboriosas y complejas operaciones de reposición de las estructuras, de la plataforma ferroviaria y del conjunto de sistemas que fueron arrasados».

De los trabajos que se están llevando a cabo, destacan la reconstrucción de tres viaductos: los de Barranco Grande (55 m de longitud), Cheste I (100 m) y Cheste II (76 m). Estos dos últimos salvan el cruce con la Rambla de Cheste.

La reparación de la línea C-3 cuenta con financiación europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU.

La Generalitat afea que la línea se recupere «tarde y mal»

Por su parte, el vicepresidente segundo para la Recuperación, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha criticado que esta recuperación parcial con motivo del evento se realiza «tarde y mal» y ha anunciado que la Generalitat reforzará el dispositivo de transporte con más autobuses.

En este sentido, ha reprochado que el servicio se va a ofrecer «en unas condiciones que dejan mucho que desear», puesto que «ofrece una frecuencia peor y con franjas horarias reducidas». En concreto, desde la Generalitat detallan que tendrá frecuencias de «40 minutos en lugar de 30 y sin ninguna posibilidad de servicio nocturno».

«No se puede vender como un éxito una reconstrucción ferroviaria tardía, ya que únicamente se recuperan dos paradas y una decena siguen sin estar operativas causando un fuerte agravio a los vecinos de Chiva, Buñol o Utiel», ha remarcado Martínez Mus.

Al respecto, ha recordado el «éxito» de la reconstrucción de la Generalitat, que «recuperó todas las líneas ferroviarias de Metrovalencia el pasado junio». «El Consell ha demostrado que se podía hacer con más rapidez, mejorando las infraestructuras ante futuros fenómenos climáticos extremos y garantizando las condiciones de seguridad», ha recalcado.

En esta línea, el titular de Infraestructuras ha reprochado que haya franjas de alta demanda nocturnas que «se van a dejar sin cubrir» por parte de Renfe y ha destacado que la Generalitat «vuelve a estar del lado de la ciudadanía para dar servicio a los miles de personas que se quedan sin alternativas».

De esta forma, a través de la Autoridad de Transporte Metropolitano de Valencia (ATMV) se ha programado un servicio extra al que ya se presta con Metrobús para conectar Cheste con Valencia. «A diferencia del Gobierno, La Generaltiat sí que prestará servicio nocturno con dos lanzaderas que cubrirán hasta las 4 de la mañana la conexión Cheste-Valencia de forma directa», ha confirmado.

Por último, el vicepresidente segundo ha asegurado que con estas medidas el Gobierno confirma «lo poco que les importan las Cercanías» y ha destacado que esta línea sigue sin estar electrificada y tiene un largo listado de inversiones pendientes. «Con esta actuación, el Gobierno confirma que la Comunitat Valenciana y la reconstrucción no están siendo una prioridad», ha sentenciado.