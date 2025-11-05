La juez de la dana cita como testigos a Pérez Llorca, al dueño de El Ventorro y al núcleo duro de Mazón

La juez de Catarroja que instruye la causa penal sobre la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 ha citado a declarar como testigos al secretario general del PP valenciano y portavoz 'popular' en las Cortes Valencianas, Juanfran Pérez Llorca, ... y al dueño del restaurante El Ventorro de Valencia, donde comió el presidente de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, aquella trágica jornada. Pérez Llorca está en todas las quinielas para suceder a Mazón al frente del Gobierno autonómico tras su dimisión.

En un auto dictado este miércoles, la magistrada pide también la comparecencia -todavía sin fecha- de cinco personas del núcleo duro de Mazón: el secretario autonómico de Presidencia de la Generalitat, Cayetano García; el secretario autonómico del Gabinete del Presidente y Comunicación de la Generalitat, José Manuel Cuenca; el director general de Comunicación y Promoción Institucional, Francisco González; la directora general de la Oficina de Prensa, María Teresa Gómez, y el asesor del jefe del Consell, Josep Lanuza.

Lo hace a petición de las acusaciones populares que ejercen el PSPV-PSOE y Ciudadanos, o de oficio en algún caso. La magistrada justifica la necesidad de practicar estas testificales en que es pertinente el estudio de las llamadas que pudo efectuar la exconsellera investigada Salomé Pradas -responsable de las emergencias- «al objeto de esclarecer el proceso de deliberación que se siguió en la reunión del Cecopi» de esa tarde, el órgano que dirigía la crisis. La resolución judicial recoge que la investigada mantuvo comunicaciones telefónicas con varios de los cargos ahora citados.

También considera que son pertinentes las declaraciones destinadas «a averiguar la información de que disponía cada uno de los integrantes de la reunión, o cuál era la exigible en función de las obligaciones fijadas normativas que manejaran» y las enfocadas «a averiguar la incidencia que pudiera haber obtenido la omisión de traslado de la información en la toma de decisiones erróneas o en la omisión de las decisiones debidas y que pudieran haber evitado que se produjeron los terribles daños personales investigados».

No obstante, la instructora rechaza identificar a los escoltas del presidente de la Generalitat porque no consta que estuvieran con éste ni que pudieran oír alguna de las llamadas, si se atiende a lo declarado por la periodista Maribel Vilaplana, que comió con Mazón aquel día y compareció como testigo el pasado lunes. En paralelo, a solicitud de la acusación popular que ejerce Compromís, la instructora ha acordado requerir a eldiario.es una copia de su documental titulado '¿Dónde estaba Mazón?'.