La juez de la dana cita como testigos a Pérez Llorca, al dueño de El Ventorro y al núcleo duro de Mazón

La magistrada argumenta que la exconsellera investigada habló por teléfono el día de la barrancada con estos cargos y pueden ayudar a esclarecer «el proceso de deliberación que se siguió en la reunión del Cecopi»

El síndic del PP en Les Corts y secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca
Toni Jiménez y David Maroto

La juez de Catarroja que instruye la causa penal sobre la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 ha citado a declarar como testigos al secretario general del PP valenciano y portavoz 'popular' en las Cortes Valencianas, Juanfran Pérez Llorca, ... y al dueño del restaurante El Ventorro de Valencia, donde comió el presidente de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, aquella trágica jornada. Pérez Llorca está en todas las quinielas para suceder a Mazón al frente del Gobierno autonómico tras su dimisión.

