La juez de la dana pide al parking la hora de salida de Vilaplana tras despedirse de Mazón

La juez de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja, Plaza Nº3, que instruye la causa penal por la gestión de la dana, ha requerido de manera oficial a la mercantil propietaria del parking el tique que acredite la hora ... de salida de la periodista Maribel Vilaplana tras comer con el presidente de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón.

En una providencia notificada este jueves, la magistrada pide a la empresa Interparking Hispania S.A., que gestiona el aparcamiento de la Glorieta 24 horas de Valencia, sito en la Plaza Tetuán, para que en el plazo de tres días entregue y aporte ante el juzgado el ticket, justificante o informe debidamente acreditado de la entrada y salida, el pasado 29 de octubre de 2024, del vehículo de la comunicadora que compartió mesa con el jefe del Consell, cuya matrícula fue facilitada por la misma implicada en su comparecencia del pasado lunes.

Durante su declaración como testigo, Vilaplana relató que salieron del restaurante sobre las 18.45 horas y que Mazón la acompañó al parking donde tenía aparcado su vehículo, sin percibir «prisa» en él, pese a las diferentes llamadas que atendió durante la comida y la sobremesa en el restaurante El Ventorro.

Según la periodista, no sintió que ningún escolta ni personal de seguridad del presidente les acompañara hasta el parking, lugar donde se despidieron hablando de fútbol. En concreto, ella como consejera portavoz del Levante UD, le pidió que fuera a ver el partido entre el conjunto 'granota' y el Elche Club de Fútbol. Una vez en el parking, Vilaplana comentó que tuvo que ir a su coche a recoger el tique y luego fue al cajero a pagar, acción en la que tardaría unos cinco minutos.

Vilaplana dijo que no lo guardaba

La instructora ha adoptado esta resolución después de que la comunicadora no pudiera aportar en su comparecencia en sede judicial el tique que se le había requerido previamente al asegurar que no disponía de él un año después.

La juez accedió a la prueba solicitada por una acusación de reclamar el tique del parking al entender que es «útil» saber «hasta qué momento» la periodista «acompañó al presidente, y en consecuencia, hasta qué momento pudo estar presente durante las llamadas que se sostuvieron» entre Mazón y Pradas y para concretar el periodo en el que la testigo permaneció junto al jefe del Consell, ahora en funciones, el día de la dana.

La jueza había citado a la periodista tras ordenárselo la Audiencia de Valencia al considerar que su testimonio podía arrojar luz en el procedimiento. En concreto, el tribunal de la Audiencia estimó que no cabía descartar que Vilaplana escuchara, bien lo que el expresidente dijera al comunicarse telefónicamente con la exconsellera de Justicia investigada en la causa, Salomé Pradas, o bien comentarios que Mazón hubiera podido hacer a raíz de dichas conversaciones.