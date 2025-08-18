El CCCCinema d'Estiu inicia su cuarta semana con la comedia canadiense 'El aprendizaje de Duddy Kravitz'

Imagen del filme 'El Aprendizaje de Duddy Kravitz' (1974) que se proyectará en el ciclo CCCCinema d'Estiu

El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) arranca la cuarta semana del ciclo CCCCinema d'Estiu'Embriagados de Humor. América y la comedia' con la película canadiense, ganadora del Oso de Oro del Festival de Berlín, 'The Apprenticeship of Duddy Kravitz' (1974), dirigida por Ted Kotcheff y protagonizada por Richard Dreyfuss.

Un año después de rodar 'Tiburón' o 'American Graffity', Dreyfuss se mete en el papel de Duddy, un joven de orígenes judíos que concentra todos sus esfuerzos en ser alguien en la vida y hacer mucho dinero a cualquier precio.

El miércoles 20 de agosto se proyecta la uruguaya 'Whisky' (2004), de Juan Pablo Revella y Pablo Stoll. Estrenada en el Festival de Cannes y ganadora de múltiples premios, como el Goya a la Mejor Película de habla hispana, 'Whisky' hace alusión a la palabra que emplean los uruguayos para sonreír antes de la foto. Cuenta la historia de Jacobo Köller, dueño de una modesta fábrica de calcetines. Su vida monótona y gris se ve de repente amenazada por la visita inesperada de su hermano, que vive en el extranjero.

El jueves 21 de agosto, la estadounidense 'Art School Confidential' (2006), de Terry Zwygoff, descubre la competitividad que reina en las escuelas de arte a través de Jerome, un joven atormentado con gran talento. Basada en el cómic del mismo título, escrito por Daniel Clowes, cuenta en el reparto con Max Minghella, Sophia Myles, John Malkovich, Jim Broadbent y Anjelica Huston.

La programación continúa el viernes 22 de agosto con 'O homem do futuro' (2011) del director y guionista Cláudio Torres. Su protagonista, Wagner Moura, conocido por su papel de Pablo Escobar en la serie 'Narcos', se ha llevado este año el Premio al Mejor Actor en el Festival de Cannes por 'O agente secreto'. La singularidad de 'O homem do futuro' radica, no tanto en perseguir el efecto mariposa, que sugiere que los pequeños cambios iniciales pueden alterar los resultados futuros, como en sus interesantes reflexiones sobre las paradojas temporales y las realidades paralelas.

Imagen de la película uruguaya 'Whisky' (2004) de Juan Pablo Revella y Pablo Stoll ABC

El sábado 23 de agosto los adeptos a la comedia romántica americana tienen una cita con 'Dan in Real Life' (2007), del director Peter Hedges. Con dos apuestas seguras, el actor Steve Carell, y la actriz Juliette Binoche, narra cómo Dan, ese personaje insulso y responsable de tres hijas, se enamora de una actriz francesa y cómo súbitamente antepondrá el 'amour fou' al concepto de la clásica familia americana.

El domingo 24 cierra la semana 'El ciudadano ilustre' (2016), dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat. La película se adentra en el viaje del escritor argentino y premio Nobel de Literatura, Daniel Mantovani, a su pequeño pueblo natal, Salas, para recibir la medalla de Ciudadano Ilustre tras 30 años de ausencia. El viaje de Daniel, interpretado por Óscar Martínez, ganador del premio al mejor actor en el festival de Venecia por este papel, mutará desde el orgullo y la fascinación de los habitantes de Salas por su paisano ilustre, al más absoluto desprecio a medida que vayan descubriendo el contenido de sus novelas, que retratan críticamente su vida pueblerina.

CCCCinema d'Estiu se prolonga hasta el próximo 31 de agosto cada noche a las 22 horas, excepto los lunes, en el claustro gótico del Centre del Carme. La entrada es gratuita hasta completar aforo. La programación completa se puede consultar en este enlace.