CCCinema d'Estiu proyecta la comedia brasileña inédita en España 'O auto da compadecida'

El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) proyecta en su tercera semana de CCCCinema d'Estiu, dentro del ciclo 'Embriagados de humor. América y la comedia', la película inédita en España 'O auto da compadecida' (2000), «todo un referente» de la comedia dramática brasileña y un éxito de taquilla cuando se estrenó.

La Generalitat ha destacado que «la tercera semana de CCCCinema d'Estiu se llena de títulos considerados de culto, que han copado los principales festivales internacionales de cine y se han convertido en referentes de la comedia».

Es el caso la mexicana 'Sexo, pudor y lágrimas' (1999), de Antonio Serrano, que arranca el martes 12 de agosto la tercera semana del ciclo. Considerada la primera película del llamado nuevo cine mexicano, consiguió tres millones de espectadores en su estreno y estuvo 27 semanas en cartel. Una comedia sobre la eterna guerra de sexos en una sociedad patriarcal y machista, ha explicado la Generalitat en un comunicado.

El miércoles 13 se proyecta 'O auto da compadecida' (2000), de Guel Arraes, comedia dramática de culto brasileña inédita en España, cuya traducción es «auto de fe». Premiada en numerosos festivales y con más de dos millones de espectadores cuando se estrenó, cuenta las aventuras y desventuras de Joâo y Chicó, que representan a una gran parte de Brasil, invisible y pobre. Los personajes, en su desesperación por subsistir, tienen que recurrir a la picaresca. Para mantenerse a flote deberán engañar hasta al mismo Diablo.

El jueves 14 es el turno de la comedia estudiantil estadounidense vista desde la perspectiva femenina de su directora, Olivia Wilde. 'Booksmart' (2019) o 'Las súper empollonas', relata la historia de dos chicas de instituto que antes de su graduación descubren que se han pasado su vida estudiantil renunciando a la diversión y deciden recuperar en unas horas el tiempo perdido.

Estrenada en el Festival Internacional de cine de Toronto, el viernes 15 llega 'The Good Heart' (2009), una fábula del director islandés, Dagur Kári, protagonizada por Paul Dano y Brian Cox. Un viejo y solitario cascarrabias, propietario de un lúgubre bar de Nueva York, se cruza con un joven de buen corazón. Entre ambos surge una curiosa amistad que desencadena un final inesperado.

El sábado 16 se podrá ver una película argentina de cuño reciente, 'Puan' (2023). Seleccionada para competir en la Sección Oficial del Festival de San Sebastián y nominada a los Premios Goya como Mejor película iberoamericana, narra el duelo entre un profesor de Filosofía universitario (Marcelo Subiotto) y un imprevisto contrincante (Leonardo Sbaraglia) por una cátedra vacante.

La tercera semana de CCCCinema d'Estiu se cierra con un clásico de la comedia de todos los tiempos, 'Ruggles of Red Gap' (1935) o 'Nobleza obliga'. Dirigida por Leo McCarey y protagonizada por Charles Laughton, forma parte de la lista de las 100 películas americanas más divertidas, según el American Film Institute.

Laughton, quien llegó a asegurar que era su película favorita de todas las que había interpretado, protagoniza esta obra maestra que se estructura en torno al choque de culturas: la vieja Europa, con sus convencionalismos, frente a la joven América igualitaria y sin prejuicios. Una comedia que arranca la risa, pero a la vez es conmovedora y sensible.

CCCCinema d'Estiu se celebra de martes a domingo, a las 22.00 horas, hasta el 31 de agosto en el claustro gótico del Centre del Carme con entrada libre hasta completar aforo.

