Carlos Mazón, el corredor de fondo atrapado en una sobremesa

Carlos Mazón (Alicante, 1974), que ha dimitido este lunes como séptimo presidente de la Generalitat Valenciana, había conseguido devolver al PP un bastión histórico tras ocho años con la izquierda en el poder con un programa que conjugaba bajada de impuestos, libertad educativa y ... señas de identidad. Estaba, dicho por él mismo días antes de ser investido, en el mejor momento de su vida.

Fue él también quien, con su injustificable ausencia el día de la dana, rompió la imagen de líder dicharachero que con el tiempo había conseguido a base de visitar municipios en fiestas, correr el Medio Maratón con calcetines de la Señera y mostrarse en redes sociales cocinando arroz al horno o comiendo horchata y fartons. Su gestión de la trágica barrancada del 29 de octubre de 2024, con 229 muertos en una provincia de Valencia arrasada, hizo que en la calle las peticiones de selfies se tornaran gritos de dimisión.

Mazón ligó su vida a la política, tras años de activismo estudiantil, cuando acababa de licenciarse en Derecho y conoció pronto cómo funciona la Administración autonómica. Ejerció entre 1999 y 2003 como director general del Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ) durante la etapa de Eduardo Zaplana al frente del Gobierno regional. El político condenado décadas después por el caso 'Erial' fue su mentor, junto a la actual diputada en el Congreso Macarena Montesinos, considerada hasta hoy la 'madrina' política del dirigente alicantino.

Mazón vivió en primera persona la guerra interna que se abrió en el PP de Francisco Camps, con Zaplana ya en Madrid, y continuó hasta 2007 como director general de Consumo. De su primera etapa como vicepresidente y responsable del área de Infraestructuras de la Diputación de Alicante, donde recaló después, se llevó una imputación y un posterior archivo judicial en una de las tramas del caso 'Brugal' sobre la presunta financiación irregular de la Fundación del Hércules Club de Futbol.

Tras una década como gerente de la Cámara de Comercio de Alicante -plaza de la que está en excedencia– y alejado de lo gubernamental, empezó a dar de nuevo mítines en escenarios en los que había actuado con su grupo, Marengo, con el que incluso coqueteó con representar a España en Eurovisión.

Ya como voz cantante de los populares alicantinos, en 2019 regresó a la política municipal en el Ayuntamiento de Alicante y desplegó su fama de negociador como presidente de la Diputación provincial, donde selló acuerdos con la izquierda y hizo suya su máxima de que lo político no debe trasladarse a lo personal. Encumbrado dos años después al liderazgo del PP de la Comunidad Valenciana por Pablo Casado y Teodoro García Egea, Mazón fue fiel a Alberto Núñez Feijóo tras la caída de sus valedores, aunque la relación entre el líder nacional y su barón se enturbió tras el pacto exprés con Vox que aupó al segundo a la presidencia de la Generalitat tras las elecciones de mayo de 2023. Un acuerdo que no pocos en Génova vincularon con el hecho de que Feijóo no lograra alcanzar la Moncloa en los comicios convocados dos meses después.

Casado y con dos hijos, Mazón sobrevivió e incluso salió reforzado de la crisis con los de Santiago Abascal que le dejó, en julio de 2024, gobernando en minoría y con sus excompañeros de Consell únicamente como socios parlamentarios. El objetivo era ambicioso: replicar el modelo de Juanma Moreno Bonilla en Andalucía y pelear por la mayoría absoluta en 2027.

La dana rompió el perfil de político 'atrapalotodo'

Con la dana, todo ese perfil de político 'atrapalotodo' -que caza votos en todo el espectro ideológico- se rompió. Su ocaso como líder se empezó a escribir el mismo 29 de octubre, si bien no es hasta unos días después cuando se descubre que pasó las horas más críticas de una catástrofe histórica en el restaurante El Ventorro de Valencia con una periodista.

La sombra de esa sobremesa, los continuos cambios de versión sobre la naturaleza y la duración de la misma, le han perseguido durante doce meses y han ido socavando la marca personal que había construido. Mazón, un corredor de fondo que ascendió al poder autonómico siendo un completo desconocido para muchos electores que ahora lo rechazan, se quedó atrapado en el relato de una tarde que todavía no ha completado.