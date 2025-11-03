Las frases de Carlos Mazón en su comparecencia: «Habría dimitido hace tiempo»

Carlos Mazón ha anunciado su dimisión como presidente de la Generalitat Valenciana en una comparecencia que comenzó con agradecimientos al Rey por su apoyo y lealtad incondicionales con su pueblo, en la que también admitió errores propios y en la que también ... cargó contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

El ya expresidente leyó un discurso con oraciones que ya son su epitafio político, a la espera de las consecuencias judiciales que puede tener su gestión sobre la dana. Por primera vez, Mazón confesó su planteamiento de dimitir hace tiempo y que también podía haber cancelado su agenda de ese 29 de octubre.

Con una pequeña mención a Feijóo, estas frases serán las que persigan a Mazón durante el resto de su vida.

«Quiero agradecerle al Rey su lealtad, su grandeza y su apoyo a la Comunidad Valenciana en todo momento

Carlos Mazón comenzó su comparecencia con un agradecimiento explícito a Felipe VI y Doña Letizia por «su lealtad, su grandeza y su apoyo a la Comunidad Valenciana en todo momento». El día de su dimisión también es el primer aniversario de la visita de Sus Majestades a Paiporta, donde recibieron y soportaron la ira del pueblo valenciano herido.

«El Gobierno de España con su presidente a la cabeza ha negado herramientas solo para dañarnos políticamente»

En cuanto a los focos sobre el Gobierno central, Mazón explicó que estuvo planteándose llamarles para pedir la declaración de emergencia nacional, lo que hubiera provocado el envío inmediato de ayuda. «No pedimos la declaración de emergencia nacional porque el Gobierno decía que no iba a adelantar los efectivos», dijo, y apuntó que «el Gobierno de España con su presidente a la cabeza ha negado herramientas solo para dañrnos políticamente y ni pidiéndolo nos lo dieron». «La falta de ayuda en las dramáticas primeras horas fue clamorosa, y sigue siendo hoy igual de clamorosa», criticó en otro momento de la comparecencia.

«El presidente de mi partido me aconsejó pedir la declaración de emergencia»

Una de las pocas menciones que realizó sobre Feijóo en su declaración fue cuando se refirió, precisamente, a la petición de ayuda. «En los días posteriores descubrimos que nos quisieron dejar solos por estrategia política. El presidente de mi partido me lo aconsejó, y tenía razón», señaló.

«No supimos que había fallecidos hasta la madrugada del 30

Mazón insistió en que sus decisiones, erróneas o acertadas, fueron tomadas en función de los datos y que en ningún momento pensó en hacer política. «Ninguno de mis errores fue por cálculo político o mala fe. No sabíamos qe el barranco del Poyo se desbordaba. No supimos que había fallecidos hasta la madrugada del 30, ni que la tragedia podía tener esa magnitud».

«Habría dimitido hace tiempo»

El ya expresident de la Generalitat valenciana confesó que durante tiempo se planteó dimitir. «Habría dimitido hace tiempo, pero ya no puedo más. Ha habido momentos insportarbles para mí y para mi familia. Creía de corazón que sería más fácil demostrar desde esta atalaya lo que pasó en la gestión: la información que no tuvimos, las ayudas que no llegaron y que podría ayudar a levantar esta tierra después de la devastación. Pero ya no puedo más», leyó, sobre su afectación más personal.

«Algunos han intentado convertir en deporte nacional el llamarme asesino»

El dirigente valenciano apuntó directamente a una suerte de conspiración contra él, orquestada. «Algunos han intentado convertir en deporte nacional el llamarme asesino. No han escatimado ni en mentiras ni en presupuesto. Han llegado a decir que esa tarde estuve de cumpleaños con políticos, incomunicado, con el móvil apagado y diseñando el urbanismo depredador, y por supuesto el repugnante ataque machista que no voy a repetir. Los mismos afirmaban que yo estaba interfiriendo o retrasando la alerta. Y todo ello para tener una excusa para tapar los tremendos fallos que tuvieron las agendas del Gobierno y ofrecer la peor cara de un ADN ya conocido de la izquierda».

«Las víctimas tienen todo el derecho a expresarse como consideren»

Lo que ha precipitado su dimisión ha sido el recibimiento que tuvo durante el funeral por las víctimas de la dana. Mazón no ha cargado contra ellos, sino todo lo contrario: «Nunca he sido ajeno al sentir de la opinión pública. El ruido hacia mi persona es la excusa perfecta para ocultar la asunción de responsabilidades del Gobierno. Las víctimas tienen todo el derecho a expresarse como consideren».

Su mayor error: «Mantener mi agenda de ese día»

El mayor error que tuvo Mazón el pasado 29 de octubre de 2024 fue no cancelar todo lo que tenía previsto, como la comida en 'El Ventorro', y desplazarse a los lugares afectados. «Es momento de reconocer los errores propios, los que me ponen en el centro de la crítica política. (...) Sobre todo, mantener mi agenda de ese día. Con los datos de mediodía, con la CHJ certificando que el barranco del Poyo estaba seco y el Júcar podía absorber el agua de un magro en tendencia descendente y el temporal yéndose a Cuenca a las 18:00, según la Aemet, sin una gota de agua en Paiporta a Catarroja, era inimaginable que el Poyo pasara de estar seco a ser una trampa morta», justificó.

«Tenía que haber tenido visión política de haber ido a Utiel, tenía que haber cancelado mi agenda»

La mayor parte de la comparecencia de Mazón se centró en admitir los errores propios. El primero que relató fue no haber acudido a Utiel desde el primer momento, algo que le hubiera hecho cambiar radicalmente su agenda, ya que pese a los datos que tenía sobre lo que luego fue el punto más central de la catástrofe, ya había zonas de la Comunidad Valenciana seriamente afectados. «Tenía que haber cancelado mi agenda y desplazarme allí».

«El futuro president será capaz de continuar con la reconstrucción»

Mazón no llegó nunca a decir explícitamente que iba a convocar elecciones o si iba a seguir como presidente en funciones, como así va a ser. «Sé que el futuro president será capaz de continuar con la reconstrucción, y mi marcha hará que se enfoque esta tragedia con la objetividad que se requiere», dijo, antes de insistir en la responsabilidad de Pedro Sánchez. «Espero que cuando baje el ruido, la sociedad pueda distinguir entre un hombre que se ha equivocado y una mala persona. Ahora toca afrontar el futuro con la esperanza y la fortaleza que la Comunidad Valenciana está demostrando cada día. Ha sido un honor servir como presidente de la Generalitat. Muchas gracias a quienes me han ayudado a hacerlo.