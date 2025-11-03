Suscribete a
La oposición reacciona con dureza a la dimisión de Mazón: «Patético»
El fiscal general «no» se considera «responsable de los delitos que se le imputan»

Las frases de Carlos Mazón en su comparecencia: «Habría dimitido hace tiempo»

Desde un agradecimiento al Rey pasando por críticas al Gobierno central, Mazón ha admitido errores personales como no cancelar su agenda del día de la dana

Mazón se mantendrá como presidente en funciones y coge una baja médica

La declaración íntegra de Mazón en la que ha presentado su dimisión

Dimisión de Carlos Mazón, en directo: última hora tras la comparecencia del presidente de la Comunidad Valenciana

David Sánchez de Castro

David Sánchez de Castro

Carlos Mazón ha anunciado su dimisión como presidente de la Generalitat Valenciana en una comparecencia que comenzó con agradecimientos al Rey por su apoyo y lealtad incondicionales con su pueblo, en la que también admitió errores propios y en la que también cargó contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

