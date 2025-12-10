Suscribete a
El Camino del Santo Grial a Valencia llega a la mayor feria editorial hispana con 800.000 visitantes en México

La presidenta del itinerario y de la comisión científica, Ana Mafé García, presenta la investigación que explica el recorrido histórico de la reliquia más buscada del mundo

El evento 'La Señalética de Meliana' en Valencia logra miles de visualizaciones en redes y repercusión en Bolivia

Visitantes en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL)
Visitantes en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) ABC

Valencia

La Asociación Cultural del Camino del Santo Grial ha iniciado en México la proyección internacional del Santo Cáliz, custodiado en la Catedral de Valencia, y del itinerario de peregrinación mundial que lo acompaña, aproveehando el arranque del III Año Jubilar.

