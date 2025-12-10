El Camino del Santo Grial a Valencia llega a la mayor feria editorial hispana con 800.000 visitantes en México

La Asociación Cultural del Camino del Santo Grial ha iniciado en México la proyección internacional del Santo Cáliz, custodiado en la Catedral de Valencia, y del itinerario de peregrinación mundial que lo acompaña, aproveehando el arranque del III Año Jubilar.

La presidenta del itinerario y de la Comisión Científica Internacional de Estudios del Santo Grial, la Dra. Ana Mafé García, participa en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), así como en diferentes mesas redondas y ponencias en Ciudad de México, y Acatic, Zapopan en el estado de Jalisco, donde presenta su investigación recogida en el libro 'El Santo Grial', publicado por la editorial Sargantana.

La obra recoge las conclusiones de la tesis doctoral presentada en la Universitat de València en 2019, tras más de dos décadas de investigación interdisciplinar sobre el Santo Cáliz, que explica cómo llegó la reliquia a Valencia y cuáles son los fundamentos arqueológicos, históricos y científicos que sostienen que la copa conservada en la Seo de esta ciudad española es la que sostuvo Jesús durante la Última Cena.

Durante sus intervenciones, la investigadora destaca que «México ofrece una buena oportunidad para impulsar el reconocimiento internacional de la reliquia y su itinerario cultural, religiosa y turístico, dado el interés que genera la tradición del Santo Grial entre lectores, académicos y profesionales del turismo», afirma Mafé.

De hecho, México se ha convertido en uno de los mercados más dinámicos para España. Solo en 2024, el turismo mexicano en España alcanzó 1,08 millones de visitantes, y, tal y como señala Mafé, es importante aprovechar esta coyuntura.

Con 2.000 editoriales de 40 países

Además, recuerda que la FIL es el mayor encuentro editorial del mundo en idioma español y uno de los eventos culturales más influyentes del planeta. Cada año reúne a más de 800.000 visitantes, 2.000 editoriales y profesionales de más de 40 países.

Asimismo, y en el marco de sus exposiciones y participación en la feria, la presidenta de la asociación ha coincidido con el escritor español Javier Sierra, miembro de honor de la Comisión Científica Internacional de Estudios del Santo Grial, reforzando la dimensión global de los estudios en torno a la reliquia.

De la misma forma, Mafé ha expuesto, en un acto organizado por la Asociación Cultural Amigos del Camino de Santiago México, en la Alianza Francesa en México, la importancia de El Camino del Santo Grial, no solo como un itinerario cultural, sino como un puente entre la historia, la religiosidad y el patrimonio, cuya validación científica aporta valor y autenticidad a esta ruta mítica.

El Camino del Santo Grial es un itinerario cultural que conecta Jerusalén, Roma y España hasta la Catedral de Valencia. En su tramo español, atraviesa 159 municipios y enclaves, que van desde Aragón a València ciudad, pasando por 12 en la provincia de Castellón y 18 en la valenciana. Este recorrido se ha convertido en uno de los ejes del III Año Jubilar, en el que la asociación desarrolla acciones de promoción, divulgación y cooperación internacional, con México como uno de sus escenarios estratégicos.