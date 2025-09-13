Camilo celebra sus grandes éxitos en su debut en el Roig Arena

Camilo prometía ofrecer un espectáculo único y así lo ha hecho. El cantante colombiano se ha subido por primera vez al escenario del Roig Arena, con todas las entradas agotadas, para deleitar a los más de 12.000 asistentes que han coreado junto a él sus canciones en el único concierto celebrado en Valencia, como parte de su «Tour España 2025».

Tras la actuación de Nico González como telonero, el concierto ha arrancado a las 21:30h con un entusiasta Camilo que ha logrado poner en pie a todo el Roig Arena al ritmo de «Una vida pasada». A lo largo de todo el espectáculo han sonado grandes éxitos del artista como «Vida de rico», «Favorito» o «Kesi», así como los temas de su nuevo álbum «Cuatro». Tampoco ha faltado su reciente lanzamiento, «Maldito ChatGPT», un manifiesto a favor de conectarnos con aquello que somos y renunciar al supuestamente progresista dominio de los robots y la inteligencia artificial para volver a ser quienes fuimos: personas con capacidad de sentir y amar.

A lo largo de la interpretación de su repertorio, Camilo ha regalado al Roig Arena momentos memorables, uno de ellos de la mano del artista valenciano Luis Cortés, que ha subido al escenario para acompañarle en un acústico que ha emocionado a los asistentes.

El espectáculo, organizado por la promotora Iglesias Entertainment, ha llegado a su final con «Índigo», un broche de oro para una noche mágica en la que una vez más, Camilo ha conseguido arrancar la ovación y el cariño de su público.