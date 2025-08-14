El incendio forestal de Teresa de Cofrentes queda perimetrado tras afectar a más de 500 hectáreas

Tras cumplirse las primeras 24 horas desde que se originó el incendio en la localidad valenciana de Teresa de Cofrentes este miércoles por un rayo, los bomberos han conseguido perimetrar la zona y trabajan durante este jueves por la tarde en sofocar «alguna pequeña reproducción» de las llamas. Actualmente trabajan entre 170 y 190 efectivos sobre el terreno, entre ellos los de la Unidad Militar de Emergencias (UME), y siguen 15 personas desalojadas.

Según la primera estimación provisional, el incendio afecta a aproximadamente 13 kilómetros y 504 hectáreas, que se distribuyen entre 440 en Teresa de Cofrentes y 64 en la vecina localidad de Ayora. No obstante, sigue preocupando la zona sureste porque es la más abrupta y de difícil acceso por tierra para llevar a cabo los trabajos de extinción.

Así lo han indicado en declaraciones a los medios de comunicación el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, y el director del puesto de mando avanzado (PMA) y oficial del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, Juan Carlos Escudero, quienes han emitido un mensaje de «cierta tranquilidad» y de prudencia porque «la zona está relativamente tranquila» pero han alertado de posibles reproducciones.

Tal y como ha explicado Escudero, el incendio se divide en tres sectores y preocupa el sureste, dado que se trata de una zona «muy abrupta» en la que no hay vías para acceder mediante tráfico rodado: «No podemos llevar allí agua, únicamente con medios aéreos, entonces esa zona del perímetro nos va a costar más rematarla», ha asegurado.

Por su parte, el conseller ha indicado que «en el perimetro que tenemos perimetrado no se observan llamas, hay alguna pequeña reproducción, estamos trabajando en ella y nos sigue preocupando la zona sureste». Por ello, se mantiene el dispositivo de extinción desplegado desde primera hora de este jueves y también continúa la situación 2 del Plan Especial frente al riesgo de Incendios Forestales (PEIF).

Por otra parte, este jueves también se ha declarado otro incendio forestal en Bicorp, en la zona del río Fraile, por lo que se están «alternando recursos» desde el dispositivo de Teresa de Cofrentes para evitar su propagación, aunque «parece que evoluciona favorablemente». «Es importante que todos los recursos se centren ahora en el incendio de Teresa de Cofrentes y evitar que se propague otro con las tormentas secas o los rayos latentes», ha señalado Valderrama.

Por ello, un helicóptero de vigilancia sobrevuela las zonas afectadas por tormentas secas —como Venta del Moro, Requena-Utiel y Los Serranos— para detectar a tiempo cualquier conato de incendio y actuar de inmediato. Además, las autoridades advierten que esta tarde se espera un aumento de las temperaturas y prestan especial atención a la velocidad del viento. «Debemos actuar con la máxima intensidad y prevención», ha subrayado el responsable de Emergencias.

Asimismo, el director del PMA ha compartido la preocupación ante posibles tormentas e inestabilidad que podrían provocar giros de viento y rayos, reavivando las llamas tanto dentro como fuera del perímetro del incendio. «Aún hay muchos puntos calientes, y conforme avanza el día tememos más reproducciones», ha alertado.

Aunque por ahora no se ha registrado ningún herido grave, los responsables de el dispositivo han trasladado que un miembro de una brigada helitransportada ha sufrido «algún problema en la rodilla» y ha tenido que ser evacuado en helicóptero hasta una ambulancia.

Mazón agradece al rey Felipe VI su preocupación

Por su parte, el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha expresado su agradecimiento al rey Felipe VI por su llamada para mostrar su apoyo y preocupación por los incendios forestales que sufre la Comunidad Valenciana,

«Me ha trasladado su apoyo a los efectivos desplegados y su solidaridad con los vecinos afectados. Estamos orgullosos de ellos. Gracias, Majestad por estar al lado de la Comunitat Valenciana. Seguimos trabajando», ha escrito el jefe del Consell en sus redes sociales.