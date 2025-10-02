El arzobispo de Valencia hace un llamamiento a la unidad e insiste en que «ahora lo más importante son los afectados» por la dana

El arzobispo de Valencia, monseñor Enrique Benavent, ha pedido «luchar para que el bien común sea más importante» que las «propias ideas» y ha enfatizado que «lo más importante» son las personas afectadas por la dana, de la que hace unos días ... se cumplieron once meses.

Así se ha manifestado el arzobispo este jueves en Valencia, donde ha participado en la presentación de la campaña del Domund en Valencia, al ser consultado por su opinión de la situación cuando está cerca de cumplirse un año de las inundaciones del 29 de octubre de 2024, que dejaron 229 personas fallecidas en las provincia de Valencia.

En este sentido, Benavent ha vuelto a hacer un llamamiento a la unidad y ha hecho hincapié en que «en estos momentos lo más importante son las personas afectadas, sobre todo las familias que han tenido alguna víctima«. «Entre todos debemos luchar para que el bien común sea más importante que nuestras propias ideas», ha sostenido.

Asimismo, el prelado ha destacado a Europa Press que la Iglesia está «intentando responder» a la catástrofe y lo continuarán haciendo. En concreto, ha detallado que han estado presentes «desde el primer momento» acompañando a poblaciones y parroquias que han sufrido las consecuencias de la dana.

En la misma línea, ha ensalzado la «gran labor de ayuda a personas afectadas» por parte de Cáritas y ha desgranado que esta ha atendido a «más de 19.000 personas» y ha distribuido «más de 19 millones de euros» en ayudas.

La undécima edición de 'El Domund al descubierto'

Estas declaraciones las ha realizado en la presentación de la undécima edición de 'El Domund al descubierto', en la que se desplegarán este mes de octubre distintas actividades y exposiciones por la Comunidad Valenciana con el objetivo de dar a conocer el trabajo de los misioneros y ofrecer apoyo económico a iglesias de otros países.

Bajo el lema 'Misioneros de esperanza entre los pueblos', la campaña ha sido presentada este jueves en Valencia por el arzobispo de Valencia, monseñor Enrique Benavent, el director nacional de Obras Misionales Pontificias (OMP), José María Calderón, y el delegado diocesano de misiones en Valencia, Francisco José Ferrer.

Entre las distintas actividades, que tendrán lugar principalmente en la diócesis de Valencia pero también se extenderán a las de Orihuela-Alicante y Segorbe-Castellón, destaca el pregón del Domund, que será pronunciado por el cineasta Juan Manuel Cotelo el próximo 15 de octubre en la Capilla del Santo Cáliz de la Santa Iglesia Catedral de València, a las 19.30 horas.

Asimismo, podrá visitarse la exposición 'El Domund al descubierto', que abrió sus puertas este miércoles en el claustro de la Universidad Católica de Valencia y permanecerá abierta hasta el 29 de octubre. A través de paneles, fotografías y objetos históricos, la muestra ofrece un recorrido por la historia del Domund y la actualidad de la misión de la Iglesia en el mundo, con un homenaje especial a los 240 misioneros valencianos. También incluye vitrinas con las emblemáticas huchas del Domund y representaciones de la Virgen María de diversas culturas. Además, habrá una actividad para los más pequeños.

Igualmente, entre las actividades organizadas en este «Octubre Misionero» hay encuentros de oración y celebraciones litúrgicas en toda la Comunitat Valenciana, como una vigilia de oración con Santa Teresita del Niño Jesús en la Parroquia de San Cristóbal de Castelló, una noche de oración misionera juvenil en la Real Basílica de Ntra. Sra. de los Desamparados de València, un Rosario misionero simultáneo en las cinco vicarías de Alicante, o una oración misionera con la Franciscanas Clarisas del Monasterio de la Puridad en València.

Además, la noche del 17 de octubre, en Valencia, tendrá lugar una vigilia juvenil en la Basílica de la Virgen de los Desamparados. Por su parte, el Domingo Mundial de las Misiones llegará el 19 de octubre y se celebrará con una Eucaristía en la Catedral de la Asunción de Valencia, presidida por el arzobispo Enrique Benavent.

«Sembradores de esperanza»

Benavent ha manifestado que, cuando era niño, en la parroquia vivía «con gran intensidad» el Domund. «No era sólo apoyo económico, sino que se encendía en nuestros corazones un afecto, un amor a las misiones y a los misioneros», ha expresado.

El arzobispo ha puesto en valor que los misioneros son «sembradores de esperanza» entre los pueblos y que son «la punta del iceberg de lo que todos en la Iglesia estamos llamados a vivir». «Es muy importante que este mes sirva para que lo que ellos hacen, su entrega de su persona y de su vida, sea conocida y valorada por todo el pueblo de Dios. Les invito a que nos impliquemos todos en esta celebración», ha enfatizado.

Por su parte, José María Calderón ha insistido en que el Domund al descubierto «pretende dar a conocer en la calle la realidad de las misiones». «Tenemos inquietud misionera, pero muchas veces no sabemos qué es y qué pretende el Domund», ha señalado, por lo que con esta edición viajan a la Comunitat Valenciana, «la segunda de España que más dinero aporta a la colecta del Domund».

«Se oye mucho la colaboración económica, pero el Domund es mucho más. Hay casi 7.000 misioneros españoles que están entregando su vida a Jesucristo para llevarlo a todos los pueblos. El papa Francisco decía que para ser misionero hacen falta dos pasiones: Tener pasión por Cristo y la pasión por su propia gente. Y eso tienen los misioneros», ha resaltado

Finalmente, Francisco José Ferrer ha indicado que, aunque el Domund es un día, las actividades se prolongan durante todo el mes de octubre y las misiones «son todo el año». «Todos estos actos nos ayudan a dar visibilidad a la misión en España y en todo el mundo, pero tenemos que recordar a los misioneros todo el año porque los misioneros necesitan siempre nuestra oración y también nuestra ayuda económica», ha subrayado.

Además de estos actos nacionales que tendrán lugar en la Comunitat Valenciana, cada diócesis de España organizará sus propias actividades de animación misionera «para promover la oración y el apoyo económico necesarios para sostener el trabajo que la Iglesia realiza en los 1.131 territorios de misión».