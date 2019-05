Deporte El Valencia ofrece la Copa del Rey a la Virgen de los Desamparados Unos 2.000 aficionados celebran con los jugadores el triunfo en las calles entre la Basílica, el Palau de la Generalitat y el Ayuntamiento

El Valencia CF sigue celebrando el título de la Copa del Rey con su afición, en la tercera jornada, este lunes, con la ofrenda a la Virgen de los Desamparados, patrona de la ciudad, en la Basílica y otros festejos en las calles.

Tras su triunfo ante el Barça en Sevilla y las primeras celebraciones esa misma noche en el mismo estadio Benito Villamarín, la expedición valencianista regresó el domingo por la tarde a la ciudad y, tras un trayecto en un autobús descapotable, se trasladó a Mestalla, donde casi cincuenta mil personas acudieron a recibir al equipo.

Este lunes miles de valencianistas han vuelto a acompañar a jugadores cuerpo técnico y directiva en esta última ronda de festejos para ofrecer el títulos a las autoridades antes de que la plantilla inicie sus vacaciones.

Cerca de dos mil aficionados, muchos con camisetas, banderas y bufandas del club, lo hicieron ya en la primera parada, y crearon un concurrido pasillo entre la Basílica y el Palau de la Generalitat.

Pasados unos minutos de las siete de la tarde, la expedición, encabezada por el presidente Anil Murthy y en la que también estuvieron otros directivos y el cuerpo técnico, hizo explotar de alegría la plaza que hay entre ambos recintos y recorrió los doscientos metros que los separan entre vítores y cánticos.

En el templo, al que accedieron con Dani Parejo y Jaume Doménech portando la Copa, fueron recibidos por el cardenal arzobispo Antonio Cañizares y ofrecieron el título a la patrona de la ciudad.

Cañizares recordó que en marzo, en la visita que realizaron con motivo del centenario del club, les pidió a los jugadores: "quiero que traigáis la Copa porque si no lo hacéis, no volváis, pero habéis cumplido", dijo entre aplausos.

"Os felicito de todo corazón. Cuando el viernes vi la Copa en la la estación del AVE de Sevilla dije: esta Copa es nuestra", añadió Cañizares, quien también desveló que el día de la final pidió la protección de la Virgen de los Desamparados y de la Virgen del Rocío, "y así ha sido. ¡Amunt y vixca València!", añadió.

Finalmente, Cañizares posó en varias fotos con la Copa del Rey junto a Marcelino García Toral, Anil Murthy o Dani Parejo, entre otros.

A la conclusión de esta tradición, la expedición se dirigió al Palau de la Generalitat, donde se espera que le reciban tanto el president Ximo Puig como la vicepresidenta Mónica Oltra, para acabar la fiesta en el balcón del Ayuntamiento con el alcalde Joan Ribó.

«Nueva era»

Anil Murthy comentó que este título es "el principio de una nueva era", para dar una idea de la relevancia que da al triunfo. "Todos los trabajadores del club han trabajado muy duro para que el Centenario sea inolvidable pero no vamos a parar, vamos a seguir trabajando duro. El mundo sabe que el Valencia ha vuelto y que quiere asentarse entre los mejores de Europa", aseguró el directivo.

Murthy recordó la "experiencia inolvidable" que supuso el recibimiento el domingo por las calles de Valencia y en Mestalla. "Fue muy emocionante vivir tanto cariño hacia nuestro club, después de sufrir tanto y de una temporada magnifica", afirmó.

"Once años después el Valencia vuelve a ser campeón. Quiero agradecer a Peter Lim (propietario del club) su paciencia y su apoyo. Quiero felicitar a los jugadores, al mister y a su cuerpo técnico por este logro y agradecer especialmente a Mateu Alemany (director general) por su amistad y apoyo. Es un gran profesional y sabe lo que hay que hacer para ganar", afirmó.

Ximo Puig, presidente de la Generalitat en funciones, destacó el "honor" de poder realizar esta recepción y agradeció el trabajo de todos los que han hecho posible el título. También expresó su deseo de que la próxima campaña en la Liga de Campeones, el equipo "sea nuestro mejor embajador".

"Para esta Comunidad es un gran orgullo que hoy podáis representar el sentir de este pueblo. Ha sido una alegría para nosotros que estéis en la casa de los valencianos", dijo Puig antes de que Murthy entregara una camiseta conmemorativa con la que posaron él y Mónica Oltra, vicepresidenta en funciones.

Además de Puig y Oltra, también asistieron a la recepción, entre otros, el conseller de deportes en funciones Vicent Marzà, el presidente en funciones de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar, y Toni Cantó, síndic de Ciudadanos en Les Corts.

Tras esta recepción pública los jugadores accedieron a un salón privado donde conversaron unos minutos y después unos y otros accedieron a un escenario que se había montado frente al Palau, al que Jaume Domenéch y Geoffrey Kondogbia subieron la Copa entre los vítores de los seguidores.

"Es un orgullo estar aquí con vosotros", dijo José Luis Gayà. "El de ayer fue un día espectacular", señaló en recuerdo del recibimiento por las calles de la ciudad y en Mestalla. "Esta Copa es para todos, espero que la disfrutéis muchísimo", concluyó antes de que con el 'We are the Champions' de banda sonora, la expedición pusiera rumbo al Ayuntamiento.