«Renfe, quiero viajar con mi perro»: miles de personas se suman a una campaña viral en Instagram Dos jóvenes inician una petición de firmas para que se permita el acceso de los canes de más de diez kilogramos en trenes de larga distancia

Las redes sociales (sobre todo Twitter e Instagram) se han hecho eco durante estos días de una petición que afecta a la normativa para viajar con animales de compañía en los trenes de Renfe. Bajo el lema #renfequieroviajarconmiperro, miles de personas (este viernes la cifra ya superaba las 8.700) han firmado el escrito en la plataforma Change.org ( consúltalo aquí) para reclamar a la ferroviaria que permita viajar a los perros de más de diez kilogramos en sus trenes AVE, media y larga distancia, «tal y como hace con los vagones destinados a las bicis o incluso el del silencio».

Los impulsores de esta iniciativa son Lorena Núñez y el influencer Jonan Wiergo, dos jóvenes amantes de los animales que han encontrado en numerosas ocasiones dificultades para viajar con sus perros. Núñez admite a este diario que ella tuvo que comprarse una furgoneta para poder moverse con sus tres perros –todos ellos de más de diez kilogramos–, pero lamenta que no todo el mundo pueda hacerlo y denuncia la falta de empatía de Renfe: «No entiendo que no den facilidades, sobre todo en vacaciones, que es un periodo en el que hay más abandonos. Solo pedimos que haya uno para nuestros animales, igual que hay un vagón de silencio o uno de bicicletas».

Stories compartidas en Instagram, con más de 158.000 personas alcanzadas - @jonanwiergo

Según indica a normativa actual de Renfe, «en servicios AVE, Larga Distancia, Avant y Media Distancia Convencional, estarán admitidos animales cuyo peso máximo no exceda de 10 Kg., siempre dentro de una jaula, transportín u otro tipo de contenedor cerrado cuyas medidas sean 60x35x35 cm. con dispositivo para contener y retirar los residuos». En cambio, la operadora ferroviaria sí permite en Cercanías y Feve los perros y hurones sin necesidad de trasportarlos en jaulas con la obligación de «viajar provistos de bozal y cadena o correa no extensible con una longitud no superior a 1,5m., debiendo estar sujetos permanentemente por sus portadores». Al respecto, Núñez señala en la petición de firmas que no les importa las condiciones que Renfe les ponga si cambiase la política: «Las asumiremos mientras nos dejen viajar con ellxs», matiza.

Países como Francia, Italia, Bélgica o Alemania sí permiten viajar en sus trenes de largas distancias con animales «sea cual sea su tamaño, con correa y bozal», por lo que los usuarios critican que España vaya «tan atrasado» en estas políticas respecto al resto de Europa.

Sin respuesta de Renfe

Este movimiento empezó a partir de unas stories en Instagram. En un principio, Núñez y Wiergo animaron a los usuarios amantes de los animales a compartir una foto con sus mascotas y el hashtag #renfequieroviajarconmiperro, etiquetándoles a ellos mismos (@loreneque y @jonanwiergo) además de a @Renfe. «Tuvimos entre 200 y 300 publicaciones en 24 horas. Pero Renfe ni se ha dignado a contestar, ni siquiera ha visto las stories».

Famosos como la actriz Angy (@angynas), Verónica Sánchez (@oh.mamiblue) y otros «microinfluencers» han dado también difusión a la petición, que sigue sumando adeptos cada día y que tiene como objetivo llegar a la ferroviaria para que, al menos, responda a los miles de usuarios que reclaman esta necesidad.