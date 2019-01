Política Toni Cantó se pone en modo candidato y rompe el pacto anti Vox contra la violencia de género Ciudadanos se ausenta de la votación de la iniciativa, firmada por todos los grupos, y desencadena un rifirrafe parlamentario en el que acaba participando el presidente de Las Cortes

El diputado nacional de Ciudadanos Toni Cantó ha tenido este miércoles una entrada triunfal en las Cortes Valencianas. Ya en modo candidato virtual a la Generalitat -todavía están pendientes de celebrarse las primarias, en las que se da por hecho que ganará-, ha ejercido de portavoz de la formación para explicar el desmarque del grupo de una iniciativa conjunta sobre violencia de género.

La proposición no de ley fue impulsada por el PSPV, pero contó con la firma de todos los grupos en su presentación. En ella se expresa el rechazo a «cualquier posicionamiento político que propugne la eliminación o minoración de las medidas de protección de la mujer frente a la violencia machista» y, en este sentido, desaprueba «la adopción de cualquier tipo de acuerdo, explícito o implícito, con formaciones que plantean la supresión o reducción de dichas medidas».

El texto pretendía ser, en resumen, una forma de alejar -tras las próximas elecciones- un pacto en la Comunidad Valenciana de PP y Ciudadanos con Vox, partidario de la supresión de leyes como la de la violencia de género.

La sorpresa llegaba este martes, cuando la formación naranja, tal como ha publicado Levante-EMV, presentaba enmiendas que modificaban el sentido de esta iniciativa. Éstas no se han admitido a trámite por la Mesa del Parlamento, que se ha reunido esta mañana de urgencia. Ciudadanos las presentaba como técnicas, pero desde el servicio jurídico se consideraba que eran políticas al introducir cambios fundamentales. Además, el proceder habitual es que un grupo se autoenmiende una proposición propia. En este caso, al tratarse de una conjunta de los cinco partidos, debería haber contado con la firma de todos ellos, que no estaban dispuestos a cambiarla.

Para explicar la postura ha aparecido Cantó, quien ha atendido a los medios en el patio de las Cortes. Los partidos de izquierdas han afeado esta forma de convocar a los periodistas dentro del edificio, mientras los de derechas recordaban que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, hacía el mismo uso cuando no era diputado autonómico.

«La Mesa ha bloqueado la enmienda de Ciudadanos. No vamos a participar en una farsa y en una declaración vacía», ha señalado el diputado. El texto cambiaba la parte de adopción de acuerdos para especificar que no se llegara a pactos con los partidos no firmantes del Pacto de Estado contra la violencia de género, incluyendo de este modo a Podemos.

«No ayudaremos al blanqueamiento de Podemos, la voluntad de luchar contra esa violencia se demuestra rubricando el pacto estatal. No se puede decir que se quiere dejar fuera de cualquier acuerdo a los partidos que no estén en contra de la violencia machista, mientras el tripartito está sostenido por Podemos, que no firma el pacto de Estado», ha insistido.

Tensión en el hemiciclo

Después de estas declaraciones y de que el partido anunciara que interpondrá un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) por el bloqueo de su texto, el debate seguía dentro del hemiciclo. Ciudadanos abandonaba la votación y, pocos segundos después, entraba para tratar de explicar su posición.

El presidente de la Cámara, Enric Morera, les negaba esta posibilidad al no haber participado en la votación, entre gritos de «vergüenza» y quejas por parte de la bancada del tripartito (PSPV, Compromís y Podemos). El resto de grupos, que han sacado la PNL adelante de forma unánime, sí daban explicación de su posición, centrada especialmente en ataques al PP y Ciudadanos por pactar con Vox.

Desde Podemos, Marian Campello ha pedido a Cantó que «saque las manos» de las políticas de igualdad del Consell, unas afirmaciones por las que la diputada de Ciudadanos Mercedes Ventura ha pedido la palabra al considerar que afectaban al decoro de un miembro de su partido. Enric Morera se la ha negado y ha decidido entrar en el rifirrafe político. «Ha hecho una alusión a una persona de su partido pero en ningún momento ha sido indecorosa. Y el decoro del señor Toni Cantó de sin autorización hacer una rueda de prensa en un pleno de las Cortes sí que atenta el reglamento», ha señalado, con aplausos del tripartito.