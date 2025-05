Un profesor revela cómo les «capacitan» en valenciano: «No habléis en español, es como si fuéramos otro país»

La inmersión lingüística para sustituir al castellano por el valenciano en las aulas también se trabaja a los profesores , no solo a los alumnos, dirigida desde el Gobierno de Ximo Puig al frente de la Generalitat. Un docente oriundo de Cádiz ... y afincado en Torrevieja que obtuvo el título de Grado Medio en valenciano relata a ABC cómo en el curso final de capacitación se les ponen ejemplos de situaciones reales en Cataluña para negarse a hablar en español cuando su interlocutor se lo pida.

«En el primer curso que hice en Alicante he visto vídeos que me han dejado perplejo», rememora Arturo. En una especie de test, tras mostrar el ejemplo de una persona que no entendía el catalán y planteaba en un establecimiento si le podían hablar en castellano, se daba como respuesta correcta la negativa: «Nos explicaban que había que decir que no, que es como si fuera otro país , igual que a nadie se le ocurre al viajar al Reino Unido pedir que le hablen en otro idioma que el inglés».

Aunque Arturo E. después en privado notó la extrañeza y la disconformidad de los otros profesores con este examen, recuerda cómo acataban estas directrices para no tener problemas. «Para que nos suspendan, mejor no decir nada en contra», solía ser el comentario que resumía el sentir de los examinados.

Esa realidad de negarse a contestar en español ya se vive al sur del Ebro, según Arturo, cómo ocurrió a una alumna que al ver que su madre argentina no entendía en valenciano a su profesora, le pidió que le hablara en castellano y «le dijo que no, que la lengua oficial de la Comunidad Valenciana era el valenciano».

El caso de este gaditano y torrevejense, miembro de la Plataforma de Docentes por la Libertad Lingüística , resulta poco sospechoso de animadversión a la lengua autóctona de la región donde reside. «En cuatro meses me saqué los títulos Elemental y Mitjà (Medio), luego ya la capacitación la conseguí más tarde, con más tiempo», precisa, sobre su cualificación para ejercer, si bien matiza que, por su experiencia profesional, sigue pensando que pedagógicamente este requisito repercute en la calidad docente. «Estoy en condiciones de dar clases en valenciano, según la Administración, pero no tengo la soltura que, por ejemplo, una administrativa que conozco que no tiene el Mitjà porque habla el valenciano materno suyo, de Elche, pero como en los exámenes imponen una normalización de la lengua desde el norte… se trata de alejarnos lo más posible del castellano , es una artificialidad , no aprecian su lengua, es una importada», opina, sobre la catalanización.

El exconseller de Educación Vicent Marzà , que dimitió hace unas semanas para «centrarse» en trabajar para su partido ( Compromís ) de cara a las próximas elecciones autonómicas, tranquilizaba hace un par de año a las familias de las zonas castellanohablantes como la Vega Baja que «no se preocuparan, que sus hijos solo tendrían que hacer una revista en valenciano» para cumplir el expediente, cuando la aprobación de la Ley de Plurilingüismo en 2018 suscitaba inquietud por su implantación.

«No se ha votado en los colegios»

Posteriormente, aquellos temores se vieron confirmados para muchos. «El 70% de los centros educativos en la Vega Baja ha votado contra el proyecto lingüístico en valenciano, pero no se cumple », asegura Arturo, quien también denuncia que en muchos colegios no han votado dos terceras partes de los miembros del Consejo Escolar, solo de los presentes en la reunión, otra infracción al decidir el planeamiento de la lengua en cada centro. Y algunos padres solo han visto un vídeo explicativo el día de votar, ningún documento antes de ese día.

«En los colegios hay mapas de fauna, de morfología del terreno... de los países catalanes », describe este docente, como ejemplo de la intencionalidad «ideológica» de esta política que incluye también «campañas con entidades catalanistas».

Y lamenta el efecto contraproducente que despiertan, de rechazo injustificado hacia el valenciano : «Muchos padres están empezando a reaccionar de una forma hostil contra el valenciano, algo completamente absurdo, cuando se trata de un patrimonio que tenemos, un valor en sí mismo que no debemos perder».

Desde la Plataforma de Docentes por la Libertad Lingüística, abogan porque «cualquier padre pueda decidir que la educación que recibe su hijo se imparta en su lengua materna , si es el valenciano igual que si es el castellano», como idioma vehicular , aparte de tener la asignatura específica de esta materia. Y como ejemplo extremo de esa falta de elección, aseguran que «ya no existe en Castellón ni un solo colegio público donde el alumno pueda estudiar en castellano, un disparate que genera situaciones muy locas, no está favoreciendo despertar simpatías por la lengua».