Conflicto laboral Masivo apoyo a la huelga de ambulancias con críticas a los servicios mínimos El personal reivindica una reducción de jornadas de hasta 11 horas y otras mejoras en las condiciones de trabajo

Los sindicatos UGT y CCOO han valorado como un "éxito" el seguimiento en el primer día de la huelga indefinida de ambulancias para reivindicar mejoras laborales y han criticado unos servicios mínimos que consideran "excesivos".

Así lo han asegurado a EFE fuentes sindicales, que han indicado que en las provincias de Castellón y Valencia entre el 95 y el 100 por ciento de los trabajadores están secundando el paro, mientras que en Alicante es de entre el 80 y el 85% "pero subiendo".

Francisco Javier Molina, coordinador de transporte sanitario de la FeSP de la UGT, que representa al 85 % del sector del transporte sanitario, ha explicado que son cerca de 1.700 trabajadores los que están llamados a esta huelga de carácter indefinido.

Cumplir el convenio

Los sindicatos han convocado esta protesta para reclamar un convenio colectivo justo, ante el "reiterado incumplimiento" de los compromisos adquiridos por la patronal del sector, la mejora de las condiciones laborales y de prevención de riesgos, y protestar contra el intrusismo profesional.

Reclaman una reducción efectiva de la jornada de trabajo, en la actualidad de once horas diarias, pero sin reducción salarial; un salario digno y el mantenimiento de todos los conceptos; y el reconocimiento de la formación profesional, ya que su preparación no tiene contraprestación económica alguna.

Desde un piquete informativo en el Hospital La Fe de Valencia, Molina ha criticado los servicios mínimos "penosos" impuestos por la administración y ha avanzado que están estudiando si "jurídicamente se pueden reivindicar".

"No puede ser que nos hayan metido como servicios mínimos altas y servicios que no son ni urgentes, esto es incomprensible", ha señalado Molina, quien ha agregado que al convocar la huelga se comprometieron a atender al 100% las emergencias pero no aquellos servicios no urgentes.

Ha criticado que la Administración "vulnere un derecho constitucional, el de la huelga" y ha añadido: "Se están riendo de nosotros".