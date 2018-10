Historia Un libro recorre los lugares donde los Tartessos escondieron sus tesoros áureos Javier Ramos y Javier Martínez-Pinna desentrañan enigmas y ofrecen una guía para visitar los sitios con vestigios de aquella civilización

J. L. Fernández

@ABC_alicante ALICANTE Actualizado: 24/10/2018 08:35h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Los tesoros áureos que los Tartessos dejaron en la Península Ibérica constituyen la materia prima de un nuevo estudio sobre esta civilización, obra de Javier Ramos y Javier Martínez-Pinna, que ofrecen una guía para visitar los lugares en los que se hallaron estos vestigios.

«El estudio de la cultura tartésica sigue siendo uno de los grandes retos a los que se enfrenta la arqueología española: a pesar de todos los esfuerzos por tratar de comprender las característica de esta enigmática cultura, es muy pco lo que seguimos sabiendo de un mundo cuya historia se sigue confundiendo con la leyenda». Así introduce al lector Ramos en la temática de esta obra.

Javier Ramos - ABC

Aunque de Tartessos, aquel mítico ¿reino? del suroeste de la geografía hispana, se ha escrito mucho, ahora con este libro, «El enigma Tartessos: La primera civilización de la Península Ibérica» (Editorial Actas) se proporciona otro enfoque a la historiografía existente.

«Ahonda más en los misterios que rodean a esta cultura, sobre todo en lo concerniente a los tesoros áureos hallados que se le relacionan (Carambolo, Aliseda, Ébora, Villena...) y los lugares físicos que se una manera u otra están vinculados y se citan incluidos como guía de viajes, que se pueden visitar a lo largo y ancho de las provincias de Huelva, Sevilla, Cádiz, parte de Extremadura y Portugal», destaca Ramos.

La obra también recoge cómo sus habitantes vivían la religión y su peculiar tránsito al «Más Allá», no sin antes aproximarse a sus antecedentes históricos, su enigmática escritura, su vida cotidiana...

Portada del libro - ABC

No obstante, este trabajo de investigación no pretende alcanzar la exhaustividad. «En la actualidad, muchos interrogantes siguen sin tener respuesta», reconocen los autores, aunque sí ofrecen respuesta a muchos de estos misterios: ¿Qué relación existe entre Tartessos y la Tarsis bíblica? ¿Por qué se ha querido ver en ella un recuerdo lejano de la mítica Atlántida? ¿Cuáles fueron los motivos por los que decidieron esconder esos fabulosos tesoros que aún hoy nos siguen asombrando? ¿Qué parte de verdad esconden los mitos que se refieren a la existencia de una ciudad rica, culta y próspera, situada en algún lugar de la costa andaluza, pero que todavía no ha sido encontrada?

Javier Ramos es periodista y experto universitario en Protocolo y Relaciones Institucionales. Nacido en Valencia y afincado en Alicante, posee una amplia experiencia en el mundo de la comunicación como periodista y community manager y ha escrito dos libros: Eso no estaba en mi libro de Historia de Roma (Almuzara, 2017) y Lugares Mágicos de España. Los mayores enigmas de la arqueología peninsular (Guante Blanco, 2018) Administra la web lugaresconhistoria.com.

En cuanto a Javier Martínez-Pinna, es profesor de Historia, investigador y escritor, autor de varios libros como El nombre de Dios, Grandes tesoros ocultos, Operación trompetas de Jericó, Breve historia de las Guerras Púnicas y Los exploradores de Hitler, SS-Ahnenerbe. Los orígenes ocultos del Tercer Reich (todos con Nowtilus)