José Luis Torró: «Galiana parla... anglés»

Si se opta a la Capitalidad Europea de la Innovación (otro de los grandes saros y kermeses que tanto en tanto organizan los mandamases europeos) nada mejor que presentar un proyecto, idea o propuesta de lo más novedoso y creativo si se quiere alcanzar el éxito/chollo de la adjudicación.

La ciudad de Valencia lo pretendía , pero para optar a la concesión era conditio sine qua non que fuese el alcalde dela ciudad aspirante quien defendiese la candidatura. En su defecto podía ser el concejal de Innovación quien interviniese. En uno u otro caso tenían que hablar en inglés porque este era el idioma que, sí o sí, únicamente podía usarse en la comparecencia telemática.

Y entre que el alcalde Joan Ribó es muy dado a quitarse de en medio ante la más mínima dificultad, y que no domina el inglés con la fluidez conveniente como para entender y hacerse entender, acabó delegando la responsabilidad en el concejal Carlos Galiana que, como al igual que el alcalde pertenece a Compromís y que, también como él, tampoco habla inglés o lo farfulla peor que regular.

Siendo Galiana militante de Compromís hubiese sido todo un puntazo a favor “de la nostra llengua” , haber exigido que su intervención fuese en valenciano. No consta que lo exigiese por más que los mandatarios europeos, que son muy suyos, es casi seguro que no hubiesen aceptado su propuesta, pero la reivindicación por parte de Galiana hubiese sido muy bien recibida por los colegas y camaradas de Compromís.

Carlos Galiana no se arredró por su escasa sapiencia del inglés. Para poder disimular su enciclopédico desconocimiento del idioma de Shakespeare, aprovechó la obligatoriedad del uso de la mascarilla para convertir el higiénico antifaz en estupendo aliado tras el que parapetarse. De este modo, embozado tras la careta gesticuló como si estuviese defendiendo la candidatura en su condición de Concelior For Innovation Knowledge Management, según el rótulo que aparecía bajo su busto televisivo-parlante en off.

Y así, bien guarecido tras la máscara, Carlos Galiana comenzó su intervención exhibiendo un depurado inglés . ¿Se había repetido en el concejal el venida del Espíritu Santo cuando infundió en los apóstoles reunidos en Pentecostés el don del dominio de las lenguas? No. No fue el caso. El concejal, a falta del Paráclito al que no debió invocar, contrató los servicios de un inglés nativo para que hiciese de apuntador mientras él se limitaba a poner la jeta haciendo muy teatralmente el papel de enterado.

La oposición la ha tomado con Carlos Galiana. Pese a todo, los reproches y criticas que le han dedicado apenas si son un pellizco de monja comparados con la brutal ofensiva que a buen seguro los Ribó, Grezzzi y el propio Galiana le hubiesen dedicado a un concejal popular en la etapa de la alcaldesa Rita Barberá , en el caso de haber hecho una patochada como la de Galiana.

Carlos Galiana además de concejal de Innovación (también lo es de Comercio, Control Administrativo y Relaciones con los Medios de Comunicación), es licenciado en Arte Dramático por la Escuela Superior de Arte Dramático de Valencia. Un currículum tan amueblado no fue suficiente, ni siquiera contando con el apoyo del doblador inglés que se buscó , para convencer a la Comisión Europea que Valencia merecía ser la Capital de la Innovación dado que ha sido Lovaina la ganadora.

Y es que no supo vender lo que sin duda hubiese dejado boquiabiertos y ojopláticos a los miembros de la comisión que decidían qué ciudad europea merecía ser sede de la Innovación . Lo habría conseguido de haberles dicho que para pasmosa innovación, su mascarilla con polivalencia lingüística. ¿A ver qué antifaz, de los miles de modelos que se fabrican para atender una clientela obligada a usarla, tiene propiedades políglotas como la suya?

Con todo, que Galiana no usase el valenciano para hacerse entender en Europa es algo que yo sigo sin entender. Mucho «compromís» pero a la hora de la verdad se contrata a un traductor para que hable… inglés.