Generalitat Valenciana La Inspección de Trabajo investiga a la Generalitat por posible fraude en las prácticas de sus becarios Una denuncia sindical cuestiona si los jóvenes realizan labores como tal o, por el contrario, estarían cubriendo plazas de personal laboral, algo que niegan desde Presidencia

La Inspección de Trabajo investiga la labor que realizan cerca de 30 becarios titulados en Periodismo y Comunicación Audiovisual en Presidencia de la Generalitat tras una denuncia efectuada por el sindicato Comisiones Obreras en la que se advierten posibles prácticas irregulares.

Según ha podido saber ABC, varios inspectores se han personado este martes en las dependencias de la Administración pública valenciana para entrevistarse con los jóvenes, conocer su situación y detectar si hay «indicios de laboralidad» en su tarea diaria.

La Secretaría de Empleo de CCOO ha explicado a EFE que esta denuncia está inspirada en la que se interpuso anteriormente sobre la labor que desempeñaban becarios de comunicación en la Diputación de Valencia y en virtud de la cual la Inspección de Trabajo determinó que existía relación laboral.

Desde Presidencia se ha indicado que «la fórmula de los becarios ha funcionado bien y es la misma que se ha aplicado históricamente desde hace muchos años. Ha permitido en todo este tiempo que centenares de licenciados completen su formación como periodistas mediante estas becas que los han puesto en contacto con la profesión».

En este sentido, se defiende la «correcta gestión» de estas incorporaciones de becarios, porque «no realizan ningún trabajo si no es por indicación de la plantilla de funcionarios o laborales, que tutelan y supervisan su actividad diaria. No hay contenido elaborado que no haya sido corregido o revisado por el personal funcionarial».

Por el contrario, en la denuncia se cuestiona si los becarios realizan labores como tal o, por el contrario, estarían cubriendo plazas de personal laboral, e incluso trabajando fines de semana y festivos.

Esta acción de CCOO se enmarca en una campaña estatal denominada «Becas o trabajas» a través de la cual se ha informado a los delegados sindicales sobre qué son las prácticas laborales y no laborales y sus condiciones, y que han servido para detectar supuestos fraudes.

«Hemos detectado que en los últimos años se producían convocatorias masivas de becas en la Administración y que no se están haciendo bien», ha apuntado Ana García, secretaria de Empleo de CCOO-PV.

Las denuncias -la reclamación de CCOO se ha dividido en dos, una para los becarios de comunicación y otra para los de redes- identifican a los beneficiarios de la beca porque sus nombres están publicados de forma oficial pero son iniciativa y han sido firmadas por el sindicato, ha informado García.

«En el caso de la Diputación de Valencia la Inspección de Trabajo resolvió que los siete becarios mantenían una relación laboral con la Administración y se exigió el correspondiente pago de las cotizaciones, pero esta resolución ha sido recurrida y, previsiblemente, iniciaremos otro tipo de procedimiento cuando concluya la beca y se produzca lo que entendemos que será un despido», ha apuntado la responsable de Empleo de CCOO.

«Es importante que se declaren estas relaciones laborales a efectos de cotización y de experiencia, aunque lo deseable es que se convoque oferta pública de empleo para que estos jóvenes puedan presentarse a una oposición», ha agregado.