La Generalitat descarta ahora pedir el paso de la Comunidad Valenciana a la fase 2 esta semana

La Generalitat ha descartado pedir el paso de la Comunidad Valenciana a la fase 2 de desescalada del confinamiento por coronavirus esta semana. El territorio tendrá que permanecer, de este modo, en la fase 1 durante los 14 días marcados inicialmente.

La Consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha informado este martes sobre la decisión tomada por el Gobierno autonómico -que ha sido propia y han trasladado al ministro Salvador Illa esta tarde, ya que el plazo era mañana miércoles-, la cual ha justificado en el hecho de que el índice de reproducción en los últimos días ha crecido del 0,66 al 0,85.

Los datos, ha asegurado, son buenos y no hay «ningún brote», pero «el sentido de la prudencia y el de la responsabilidad es el que debe de guiar». Un cambio de consideración respecto a este mismo fin de semana, cuando la propia Barceló y el jefe del Consell, Ximo Puig, habían anunciado que solicitarían al Ejecutivo central el avance en la desescalada.

«Con los datos que yo tenía en este momento creo que no fui imprudente, pero pensábamos que la evolución de la epidemia era más positiva. Ahora pienso que es mejor esperar una semana», ha admitido la titular de Sanidad. Algo que afectará al conjunto de la Comunidad, ya que no existe previsión de pedir ninguna medida de alivio para, por ejemplo, los diez departamentos de salud que ya pasaron de fase de desescalada el 11 de mayo.

«No hay desigualdad entre unos y otros. El virus está ahí y seguirá estando ahí. Lo importante es que pasemos todos. Corremos mucho riesgo», ha indicado la subdirectora general de Epidemiología, Herme Vanaclocha, que también ha comparecido hoy.

Barceló ha negado que los problemas en el sistema de los llamados «rastreadores» haya influido en esta determinación. Una tesis compartida por Vanaclocha, quien ha explicado que desde el 11 de mayo cambió la estructura y la información que ofrecen al Ministerio. Actualmente, el Gobierno autonómico trabaja con los diagnósticos de PCR porque son casos con infección aguda y «lo importante es ver la transmisión comunitaria».

Así, Atención Primaria y Salud Pública -los centros de salud y los equipos de epidemiología de la Generalitat- se encuentran colaborando en el estudio de contactos y el seguimiento «de forma organizada». Si esos contactos tienen sintomatología, también se les realiza PCR.

«No tenemos ningún retraso de nada. Los 137 casos nuevos entre la semana pasada y esta los tenemos totalmente controlados, con los contactos identificados», ha apuntado, haciendo énfasis en que están haciendo PCR al 64% de las personas que llegan.

Criterio provincial

Ambas han defendido, igualmente, que el criterio inicial del Consell fuera el de las áreas de salud en lugar de las provincias. Con el paso a la fase 1, la fórmula ha desaparecido y el territorio será evaluado a partir de ahora a nivel provincial. «Fue una decisión acertada. Seguimos tratando todos nuestros datos por departamentos, lo que nos permite dar cifras más precisas. Una vez hemos pasado de fase y estamos todos en la misma, creemos que la movilidad es un factor muy importante y por eso vemos mejor el criterio provincial», ha comentado Barceló.

Vanaclocha ha incidido en la situación de La Ribera, departamento que solicitaron que no pasara de fase y en el que «no desapareció ningún brote»: «El lunes 11 nos encontramos con que habíamos pasado de 13 a 40 casos en 5 pueblos contiguos y en pocos días. No podíamos más que comunicar lo que habíamos detectado y que necesitábamos un estudio específico. Por eso se decidió que no se pediría el avance, siempre a la espera de las investigaciones que teníamos que hacer. Al comprobar todos los casos, llegamos a la conclusión de que no había transmisión comunitaria. Se trataba de personal sanitario, sociosanitario y convivientes de infectados. Conocíamos perfectamente la transmisión e identificamos la trazabilidad».

Las dos han reconocido, del mismo modo, que no cuadran las cifras ofrecidas por el Ministerio -que había transmitido que había cero fallecidos este martes en la Comunidad Valenciana- y por la Generalitat -que ha contabilizado seis muertos (dos de ellos residentes). «Es cierto que no nos cuadran los datos, aunque nunca han coincidido porque nosotros no damos sólo diagnósticos, sino que por ejemplo incluimos los de residencias pese a ser por vínculo epidemiológico y no por prueba. El cambio sobre la contabilización de casos con PCR se ha producido hoy y hay un desajuste que creemos que tiene que ver con que se hay incorporado casos antiguos. Juntar esa información está siendo complejo», ha afirmado Vanaclocha.

Sin rastro de exigencias

Barceló ha evitado entrar en confrontación con el Gobierno, como viene siendo habitual en sus últimas comparecencias, a diferencia de hace más de una semana, cuando criticó duramente la decisión de que la autonomía no pasara de fase. Este martes ha admitido que todavía no tienen el informe que sustentó esta determinación del Ejecutivo, pero ha desaparecido en sus palabras cualquier rastro de exigencia o reivindicación al respecto.

16 nuevos contagios y seis muertos

Según los datos oficiales de hoy, la Comunidad Valenciana ha registrado un total de 16 nuevos positivos por coronavirus confirmados a través de PCR y seis fallecimientos (dos de ellos usuarios de residencias) en las últimas 24 horas, así como 215 altas.

Desde el inicio de la pandemia se han confirmado un total de 10.930 contagios mediante pruebas PCR, mientras que el total de fallecidos asciende a 1.394 y las altas a 10.185 personas curadas.

Sigue a la baja el número de personas hospitalizadas, que son 333 (26 menos que el lunes) y en la UCI permanecen 51 personas, 8 menos que el día anterior (5 en Castellón, 27 en Alicante y 19 en Valencia).