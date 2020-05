Rosana B. Crespo SEGUIR VALENCIA Actualizado: 12/05/2020 13:38h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La consellera de Sanidad Ana Barceló, ha calificado este martes de «positiva y aclaratoria» la reunión mantenida ayer entre el ministro del ramo, Salvador Illa, y el resto de autonomías, en la que se trataron los criterios para cambiar de fase de desescalada del confinamiento por coronavirus. La claridad, sin embargo, no parece del todo presente a juzgar por los diferentes discursos que se mantienen acerca de lo ocurrido con la Comunidad Valenciana, todavía en fase 0 en su conjunto.

Barceló apuntó ya a la movilidad y la densidad de población cuando le semana pasada fue preguntada sobre los motivos por los que el Gobierno podría haber decidido que el territorio no avanzara en la desescalada. El sábado y el domingo, sin embargo, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, mencionó razones asociadas a la transmisión de la epidemia y concretó que la Comunidad Valenciana tenía «un número nada desdeñable de casos sospechosos a los que no se les ha hecho un test diagnóstico».

Pero la consellera de Sanidad no ha mencionado este martes ese motivo. Así, ha asegurado que el ministro únicamente le trasladó ayer el de la movilidad para no pasar de fase. Ante lo cual ha señalado que se trataba de un factor que no sabían que se iba a evaluar. Una aseveración que contrasta con que esos índices sí se iban a tener en cuenta según lo aprobado por el consejo de ministros el 28 de abril y que en el propio informe que remite la Generalitat existe un apartado dedicado precisamente a la movilidad.

Cuadro aprobado por el consejo de ministros el pasado 28 de abril donde sí se evalúa la movilidad - ABC

«Le explicamos que desde que se determinó el retorno a los centros de trabajo no vimos un índice llamativo sobre la movilidad y que, además, tenemos un sistema de vigilancia en Salud Pública que nos permite controlar todo lo que ocurre con la movilidad en varias zonas», ha comentado Barceló.

También ha eludido manifestarse sobre si está entonces conforme con las explicaciones o si siguen pensando que existieron motivos políticos. Ahora tiene, ha afirmado, que «mirar hacia adelante» y que solicitó contar con criterios claros antes de pasar a cualquier de las fases que quedan. A lo cual, ha apuntado, se comprometió ayer el Ministerio (aunque no ha dejado claro si eso incluye el informe con el que se decidió que el territorio no cambiara de fase).

De hecho, el Ejecutivo autonómico pedirá la movilidad entre algunos departamentos como Denia y Oliva cuando justifique el avance en la desescalada. «Lo que dijimos es que si esa cuestión era la que preocupaba, tenemos un sistema muy robusto y eficaz en salud pública que nos permite poner los cortafuegos para que no vaya a más», ha indicado Barceló.

Tampoco ha concretado cuándo solicitarán el cambio de fase, para lo cual se reunirá mañana miércoles con el jefe del Consell, Ximo Puig. «No puedo hacer especulaciones sobre cuándo avanzaremos ni vamos a generar expectativas», ha señalado, a diferencia de lo sucedido la semana pasada.

Pruebas a sospechosos

Sobre las pruebas a sospechosos, Barceló ha insistido en su posicionamiento de los últimos días, ciñéndose a que el protocolo del Ministerio sólo mandaba realizar test a aquellos con sintomatología grave. Algo que cambiaba a partir de la fase 1, cuando ya se han de hacer PCR a todos los sospechosos, también con síntomas leves. En este sentido, ha incidido en que la Comunidad Valenciana tiene capacidad para llevarlas a cabo (pese a que hasta ahora no se ha querido).

Hemos puesto en marcha este sistema en el momento indicado. Las pruebas que sean necesarias se incrementarán, lo pondremos todo al 100% de nuestra capacidad. El ministerio no nos indicó un mínimo de test», ha defendido.

El incicio de este sistema, sin embargo, se ha encontrado durante sus primeras horas con muchos problemas según denuncian centros de salud y sindicados de Enfermería como Satse. Este último ha criticado en À Punt que todavía no les han llegado los protocolos para Atención Primaria ni información sobre la organización para la realización de pruebas.

Algo que contradice Barceló, quien ha respondido que todas las instrucciones fueron remitidas el viernes a los centros de salud y que todos los departamentos ya han distribuido los equipos de protección y los kits de pruebas en función del número de población que atiende cada uno.