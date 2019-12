La desaparición de Wafa Sabbah no fue voluntaria y se cree que alguien pudo borrar sus redes sociales

ABC VALENCIA Actualizado: 12/12/2019 16:24h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Wafa Sabbah no desapareció por voluntad propia. La joven de diecinueve años a la que se perdió la pista en Carcaixent (Valencia) sigue en paradero desconocido desde el 17 de noviembre, una semana después de la desaparición de Marta Calvo y a escasos diez kilómetros de distancia de la localidad de Manuel. De hecho, las dos causas comparten juzgado, el número 6 del municipio valenciano de Alzira.

El delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Juan Carlos Fulgencio ha explicado este jueves que inicialmente entendían «que no había relación» entre ambos casos y que «parecía una desaparición voluntaria», pero esto último ahora lo ponen «muy en cuestión».

«Ya estamos trabajando clarísimamente con que no sea una desaparición voluntaria. Esa valoración inicial venía dada porque días después de su desaparición esta chica borró las redes sociales, cosa que evidentemente parecía razonable entender que hubiera sido ella misma. No tenemos nada claro sobre que tenga ningún tipo de relación. Estamos hablando de una desaparición no voluntaria, esta es la hipótesis de trabajo», ha matizado Fulgencio.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que ya trabaja en la investigación del caso de Marta Calvo, se va a sumar también a las pesquisas sobre la joven de Carcaixent: «Así lo solicité ayer y va a seguir por las líneas de investigación que tenemos que en un principio no lo relaciona con el detenido», ha anunciado.

A la joven saharaui Wafa Sabbah, de La Pobla Llarga, se le perdió el rastro la tarde del 17 de noviembre en la localidad valenciana de Carcaixent, la misma en la que se entregó Jorge Ignacio Palma para confesar que había descuartizado a Marta Calvo. Allí había acudido a casa de un hombre al que ya han interrogado los agentes de la Guardia Civil encargados del caso. Nunca llegó a su siguiente destino (al parecer había quedado con unas amigas).