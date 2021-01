Restricciones Valencia en directo: la Generalitat «no descarta» un confinamiento parcial de la población

Actualizar

22:00La Generalitat Valenciana no descarta un nuevo confinamiento parcial de la población La vicepresidenta y portavoz del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, se ha mostrado este viernes abierta a estudiar la petición de Confercomerç de que el aforo en el pequeño comercio se mantenga en el cincuenta por ciento y no se reduzca al treinta por ciento, como establecen las nuevas restricciones del Consell para hacer frente a la evolución negativa del coronavirus, ya que considera que estos establecimientos permiten un mejor control. La Confederación de Empresarios del Comercio, Servicios y Autónomos de la Comunitat Valenciana (Confecomerç CV) advirtió este jueves que la reducción del aforo al 30% afectará a la campaña de rebajas que debería haber sido «un balón de oxígeno» para el sector tras una campaña de Navidad «desigual e irregular» en la que la segunda ola ha incidido en las ventas y pedía mantener ese aforo en el 50%. [Lea más información sobre las restricciones]

21:30Compromís y Podemos presionan a Ximo Puig con el confinamiento total de la Comunidad Valenciana Los socios del PSPV-PSOE en la Generalitat reclaman medidas más duras ante el descontrol del coronavirus. [Más información en este enlace]

21:00Restricciones en Valencia: Podemos plantea un segundo confinamiento en casa, teletrabajo y colegios cerrados El vicepresidente segundo de la Generalitat defiende esta propuesta como la «única» para evitar un colapso sanitario. [Lea aquí la noticia completa]

20:30El Ayuntamiento de Catarroja (Valencia) pide al Consell su cierre perimetral ante la proximidad a municipios confinados El alcalde, Jesús Monzó, ha solicitado la medida al estar junto a Alfafar, Massanassa, Benetússer y Sedaví, confinados desde el pasado jueves. Asimismo, ha decidido el cierre de juegos infantiles, zonas deportivas e instalaciones culturales, deportivas y de ocio, así como la suspensión de cualquier actividad. [Más información sobre el coronavirus en este enlace]

20:15Restricciones en Valencia: Sanidad suspende las intervenciones quirúrgicas y las visitas hospitalarias La Conselleria prepara los hospitales de campaña ante la presión asistencial y aplaza pruebas diagnósticas no urgentes. [Lea aquí la noticia completa]

20:00Restricciones en Valencia: el coronavirus vuelve a batir su récord de contagiados y hospitalizados con 4.557 casos y 2.332 ingresados La Generalitat no descarta un confinamiento parcial ante el descontrol del Covid-19 tras las fiestas navideñas. [Lea aquí la información completa]

19:45Restricciones en Valencia: mapa de los últimos rebrotes de coronavirus y situación de las residencias Mueren 30 ancianos desde el anterior balance de Sanidad y Benidorm registra dos focos de 13 y 12 nuevos positivos. [Lea aquí la noticia completa]

19:30Sanidad suspende las operaciones no urgentes, ordena habilitar todas las camas disponibles y prohíbe visitas La Conselleria de Sanidad, ante el aumento de la presión asistencial por la pandemia en la Comunitat Valenciana, ha suspendido toda la actividad quirúrgica y pruebas diagnósticas no urgentes, ha ordenado habilitar todas las camas de agudos y de críticos y preparar los hospitales de campaña y la camas del Ernest Lluch, además de prohibir las visitas a los pacientes ingresados. Estas son algunas de las directrices incluidas en el documento 'Medidas organizativas de asistencia sanitaria en respuesta a la covid-19' elaborado por la Conselleria de Sanidad y dado a conocer por el sindicato médico CESM. [Lea aquí más información sobre los nuevos contagios]

19:15Segorbe (Castellón) mantiene el cierre de instalaciones municipales y áreas recreativas ante el aumento de casos El Ayuntamiento de Segorbe (Castellón) mantendrá cerradas las instalaciones municipales y áreas recreativas hasta que mejore «considerablemente» la situación sanitaria, con el objetivo de prevenir el incremento de casos y velar por la salud de los segorbinos. Así, los centros municipales de CADES, Polideportivo, Ciudad Deportiva, Pabellón Multiusos, Edificio Glorieta, Biblioteca, Centro Ocupacional, CRIS, Conservatorio, Edificio Rascaña, Aulas de la Juventud de Segorbe y Peñalba continuarán cerrados, ha informado el consistorio en un comunicado.

19:00Hosbec propone que las empresas hoteleras y turísticas se hagan cargo de la vacunación de sus trabajadores La Asociación empresarial hotelera y turística de la Comunidad Valenciana (Hosbec) cree que la viabilidad y el futuro de miles de empresas y empleos dependen de la celeridad de la vacunación por lo que exigen medidas extraordinarias y propone que las empresas hoteleras y turísticas se hagan cargo de la vacunación de sus trabajadores.

18:45Satse pide que la vacunación se realice en espacios amplios libres de Covid-19 como los polideportivos El Sindicato de Enfermería Sastse insta a la Conselleria de Sanidad a emplear, siempre que sea posible, espacios amplios libres de Covid-19, como los polideportivos, para llevar a cabo las vacunaciones, además de que las vacunas estén custodiadas por fuerzas de seguridad cuando se entreguen en los centros de salud y que estos vigilantes estén presentes en la administración de las dosis para evitar sustracciones o tumultos. Se trata de algunas de sus propuestas remitidas a la Generalitat en un escrito ante la campaña de vacunación a los profesionales sanitarios que arranca este viernes.

18:30Xàtiva (Valencia) desplegará controles y cortará caminos y vías secundarias para cumplir el cierre perimetral El Ayuntamiento de Xàtiva (Valencia) desplegará controles aleatorios en las principales vías de acceso y cortará caminos y vías secundarias para asegurar el cierre perimetral de la ciudad adoptado para parar la expansión de la pandemia de coronavirus.

18:15Restricciones en Valencia: los estudiantes critican las medidas en educación y exigen seguridad en los exámenes presenciales Asociaciones de alumnos reclaman «ser escuchados» y participar en la toma de decisiones en la situación de pandemia del coronavirus. [Lea aquí la noticia completa]

18:00Sanidad se compromete a vacunar a los médicos de la privada, según el Colegio de Médicos El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia (ICOMV) lanza un mensaje de tranquilidad hacia el colectivo tras recibir el «compromiso» de la Conselleria de Sanidad de que también va a vacunar a los médicos que ejercen la medicina privada. En un comunicado, asegura que Sanidad ha garantizado que todos los médicos serán vacunados «independientemente de si ejercen su profesión en el ámbito privado o público», tras las conversaciones mantenidas en los últimos días ante el malestar generado entre los colegiados.

17:45Ontinyent (Valencia) intensificará controles policiales ante la «complejidad» de garantizar el cierre perimetral El municipio de Ontinyent (Valencia) intensificará los controles de Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil ante la «complejidad» de garantizar el confinamiento perimetral de la localidad y para reducir «al máximo posible» la circulación de personas. Así lo ha manifestado este viernes el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, quien junto con el concejal de Seguridad, Pepe Gandia, han mantenido una reunión con los responsables municipales de la Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil, respectivamente.

17:30El Circuit Ricardo Tormo suspende temporalmente su actividad deportiva con motivo de la pandemia El Circuit Ricardo Tormo ha suspendido de forma temporal su actividad deportiva hasta el 21 de enero, fecha en la que, si la situación sanitaria lo permite, «volverá la acción». Tras el confinamiento perimetral decretado con motivo de la evolución de la pandemia en la localidad de Cheste (Valencia), se ha suspendido toda actividad deportiva en el término municipal del que forma parte el Circuit Ricardo Tormo, siguiendo las directrices de la resolución emitida por la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

17:15La Generalitat declara de emergencia las áreas de aislamiento para temporeros infectados La Generalitat ha aprobado este viernes la declaración de emergencia del servicio de acondicionamiento, mantenimiento y funcionamiento de las soluciones habitacionales destinadas al aislamiento y/o cuarentena de las personas que trabajan en el campo de forma temporal, ante un posible caso de Covid-19. El objetivo de estas alternativas habitacionales, a propuesta de la Conselleria de Emergencia Climática y Transición Ecológica, es garantizar la seguridad de las personas que trabajan en la recolección de las cosechas en el campo valenciano.

17:00La Generalitat, abierta a estudiar el mantenimiento del aforo del 50 por ciento en el pequeño comercio La vicepresidenta y portavoz del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, se ha mostrado este viernes abierta a estudiar la petición de Confercomerç de que el aforo en el pequeño comercio se mantenga en el cincuenta por ciento y no se reduzca al treinta por ciento, como establecen las nuevas restricciones del Consell para hacer frente a la evolución negativa del coronavirus, ya que considera que estos establecimientos permiten un mejor control. La Confederación de Empresarios del Comercio, Servicios y Autónomos de la Comunitat Valenciana (Confecomerç CV) advirtió este jueves que la reducción del aforo al 30% afectará a la campaña de rebajas que debería haber sido «un balón de oxígeno» para el sector tras una campaña de Navidad «desigual e irregular» en la que la segunda ola ha incidido en las ventas y pedía mantener ese aforo en el 50%. [Lea más información sobre las restricciones]

16:45Restricciones en Valencia: los centros comerciales tendrán cuentapersonas con indicadores en tiempo real La Generalitat insta a las grandes superficies a colocar marcadores con la ocupación interior de público bien visibles a la entrada. [Lea aquí la noticia completa]

16:30Restricciones en Valencia: estos son los municipios que siguen libres de coronavirus después de las Navidades Las localidades valencianas que no han registrado contagios ni muertos por el Covid-19 desde el inicio de la pandemia descienden a 49. [Lea aquí la noticia completa]

16:15Oltra rechaza suspender clases: «Los niños se contagian menos en el cole, lo dicen todos los datos» La vicepresidenta portavoz de la Generalitat, Mónica Oltra, ha descartado este viernes que sea necesario cerrar los centros educativos ante la situación de la pandemia en la Comunidad Valenciana: «Los niños se contagian menos en el cole, es lo que dicen todos los datos». Así lo ha defendido tras el pleno semanal, ante la petición de Podem de un confinamiento domiciliario con teletrabajo y cierre flexible de centros educativos durante tres semanas.

16:00La Comunidad Valenciana lleva 150 residencias vacunadas, casi la mitad, y espera agilizar el ritmo sin parar domingos La Comunidad Valenciana tiene actualmente 150 residencias de mayores vacunadas, prácticamente la mitad de la red asistencial libre de Covid-19, y espera aumentar "sostenidamente" el ritmo manteniendo los pinchazos también los domingos. Este viernes arranca la vacunación de los sanitarios de Atención Primaria. Así lo ha destacado la vicepresidenta y consellera de Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, tras el pleno semanal, para justificar que la tardanza se debe a que es un proceso más laborioso que el de la gripe.

15:45Oltra recalca que con la normativa actual está «descartada» cualquier festividad como Fallas o Magdalena La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha recalcado este viernes que, con la normativa actual, la celebración de cualquier festividad, como pueden ser las Fallas o la Magdalena, «está descartada». Oltra se ha pronunciado en estos términos en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, al ser preguntada por la celebración de estas festividades, la Magdalena prevista en febrero y las Fallas de marzo. [Más información en este enlace]

15:30La Generalitat Valenciana no descarta un nuevo confinamiento parcial de la población La vicepresidenta portavoz de la Generalitat, Mónica Oltra, ha explicado este viernes que algunos consellers plantearon en la última comisión interdepartamental del Covid-19 del 5 de enero la posibilidad de pedir al Gobierno el confinamiento parcial de la Comunitat Valenciana, aunque "finalmente no se consideró que fuera algo que en este momento se tuviera que hacer". "Desde luego, no es un escenario que se pueda descartar", ha afirmado en la rueda de prensa tras el pleno del Consell, aunque ha recordado que un confinamiento total o parcial es competencia del Gobierno porque afecta a derechos fundamentales. [Más información en este enlace]

15:15El PP reclama un plan de choque «urgente» para la sanidad de Castellón y acelerar la vacunación El Partido Popular de Castellón ha puesto este viernes encima de la mesa la necesidad de un plan de choque «urgente» para la sanidad de la provincia que incluya a la sanidad privada y a todos los profesionales con un calendario «claro y urgente» de vacunación de las residencias de la provincia, su personal y «avanzar de forma eficaz ante la gravedad de la situación».

15:00Enfermeras jubiladas y sin actividad ofrecen su ayuda voluntaria para acelerar la vacunación El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (Cevoca) ha abierto una bolsa de enfermeras jubiladas o sin actividad que ofrecen su ayuda voluntaria para acelerar la vacunación del coronavirus. Conscientes de la importancia de acelerar el proceso de vacunación, varios centenares de enfermeras jubiladas se han presentado voluntarias para ayudar a la inmunización de la población de la Comunidad Valenciana frente al Covid-19.

14:45Los hosteleros denuncian la «persecución» del Consell al sector y consideran un agravio comparativo el cierre a las cinco Los hosteleros, agrupados en la Coordinadora de Hostelería de los Barrios de Valencia, denuncian la continua persecución a las que está sometido el sector por parte de la Generalitat Valenciana, al tiempo que aseguran ser víctimas de las continuas medidas restrictivas sin consistencia ni evidencias científicas que les sitúan de nuevo en el foco de los brotes de contagio y repunte de casos. En este sentido, piden que no se les estigmatice, y que si se trata de tomar medidas contundentes para frenar la tercera ola, que se decrete el cierre de todas las actividades no esenciales a las cinco de la tarde y no vayan únicamente dirigidas a los locales de hostelería y ocio. Solo así se acortarán, apuntan, los plazos para mejorar la evolución de la enfermedad, que, junto con una mayor eficacia en la campaña de vacunación, permitirán levantar cuanto antes las medidas restrictivas para las pymes y la economía.

14:30La Comunidad Valenciana inicia la vacunación del personal sanitario de primera línea La Comunidad Valenciana ha iniciado este viernes el proceso de vacunación del personal sanitario de primera línea mientras, en paralelo, se continúa la vacunación de usuarios y trabajadores de residencias, según han informado fuentes de la Generalitat.

14:00Los diez municipios de la Comunidad Valenciana con más nuevos casos de coronavirus tras las fiestas de Navidad El ochenta por ciento de las diez localidades con más contagios aumenta el número de positivos de Covid-19. [Lea aquí la noticia completa]

13:45La Policía de Alicante propone quince sanciones a clientes y responsables de tres locales por incumplir las medidas del Covid-19 El Grupo Operativo de la Comisaría de la Policía Nacional de Distrito Norte de Alicante, en colaboración con la Unidad Adscrita a la Comunidad Valenciana, ha hecho quince propuestas para sanción a los encargados y clientes que se encontraban en tres establecimientos hosteleros en los barrios de Colonia Requena y Santa Isabel. Según los agentes, a los primeros se les ha propuesto una sanción por exceder el horario permitido y, en segundo lugar, al tercer local se le ha hecho una propuesta de multa por no respetar las medidas sanitarias y el distanciamiento social.

13:30Padres de alumnos del IES La Sénia de Paiporta exigen asistencia presencial al cien por cien La Asociación de madres y padres de alumnos del IES La Sénia de Paiporta (Valencia) reivindican que los estudiantes de segundo curso de ESO puedan tener también clases presenciales al cien por cien, ya que creen que es «una injusticia que se abran los centros pero que no todo el alumnado de la Comunidad Valenciana pueda asistir en igualdad de condiciones».

13:15Cs exige el plan de emergencia del acto de los Reyes Magos y saber qué significa que «falló el protocolo» El grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Valencia ha reclamado este viernes al alcalde de la ciudad, Joan Ribó, el Plan de Emergencia del Servicio de Bomberos elaborado para el acto de llegada de los Reyes Magos a la ciudad el pasado martes. Cs ha indicado que este es un documento que «tuvo que hacer la delegación de Protección Ciudadana para un evento en el que se concentraron muchas personas» y en el que «los autobuses --en los que iban los Magos de Oriente-- llegaron escoltados por la Policía Local», según ha informado este partido en un comunicado. [Lea aquí más información sobre la Cabalgata]

13:00Compromís y Podemos presionan a Ximo Puig con el confinamiento total de la Comunidad Valenciana Los socios del PSPV-PSOE en la Generalitat reclaman medidas más duras ante el descontrol del coronavirus. [Más información en este enlace]

12:45Restricciones en Valencia: medio centenar de contagios de coronavirus en la cárcel de Picassent tras el regreso de un interno Los sindicatos reclaman la suspensión temporal de permisos por el potencial peligro para internos y trabajadores. [Lea aquí la noticia completa]

12:30El Ejército desinfectará la residencia de Altabix (Elche) el lunes El Ejército comenzará finalmente el próximo lunes la desinfección de la residencia de mayores de Altabix (Elche), que será llevada a cabo por el Regimiento Nuclear, Biológico y Químico (NBQ) 'Valencia' nº1 del Ejército de Tierra, según ha informado el Ayuntamiento ilicitano.

12:15Los dentistas de Castellón respaldan que los odontólogos ayuden de forma voluntaria en la campaña de vacunación El Colegio Oficial de Dentistas de Castellón ha mostrado su apoyo a la propuesta lanzada desde el Consejo General de Dentistas de España al Ministerio de Sanidad para ofrecer la colaboración de los profesionales de la odontología con el objetivo de «agilizar» la campaña de vacunación del Covid-19 que ya está en marcha y alcanzar la inmunidad de rebaño «cuanto antes». Desde el organismo colegial recuerdan en un comunicado que en España trabajan más de 40.000 dentistas colegiados «que podrían ayudar en la administración de la vacuna de forma voluntaria». En este sentido, el colegio castellonense incide en la vertiente «estrictamente voluntaria» de la propuesta de colaboración con la campaña del Ministerio, de forma que «únicamente aquellos dentistas que quieran participar lo hagan, sin ningún tipo de obligatoriedad, ha detallado su presidenta, Salomé García.

12:00Restricciones en Valencia: cuánto dura el cierre perimetral, los confinamientos y las nuevas medidas La Comunidad Valenciana batió el jueves su récord de hospitalizaciones por el Covid-19 y ya está en la tercera ola. [Lea aquí la noticia completa]

11:45Cantó insta al Consell a contar con la sanidad privada para la campaña de vacunación El líder de Ciudadanos (Cs) de la Comunidad Valenciana, Toni Cantó, ha exigido al Consell que acepte el ofrecimiento de la sanidad privada para colaborar en la campaña de vacunación y aumentar así el ritmo de ejecución del plan. Cantó ha explicado que, según los datos del Ministerio de Sanidad, en la Comunitat Valenciana solo se han administrado el 19 por ciento de las vacunas recibidas, algo «trágico» y que, a su juicio, demuestra «la incapacidad del tripartito para gestionar».

11:30FSIE pide un plan de vacunación para los profesionales educativos y que sean considerados de riesgo FSIE, sindicato mayoritario en la enseñanza concertada, propone a la Conselleria de Sanidad y a la de Educación que se coordinen para aprobar un plan de vacunación para los profesionales educativos porque son un colectivo que "está día a día en primera línea y asumen un gran riesgo sanitario".

11:15Las residencias critican que se prohiba las salidas de los centros para recibir atención médica en el nivel 3 La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte) ha criticado que la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas haya prohibido salidas de residentes para recibir atención médica en los municipios que se encuentren en nivel 3 de alerta, lo que "actualmente afecta al 85% de la población de toda la Comunitat Valenciana". [Lea aquí más información sobre las restricciones en residencias]

10:45Restricciones en Valencia: Ximo Puig admite que se debieron tomar «otras decisiones» con la Cabalgata El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, reconoció este jueves que «se debieron tomar otras decisiones» con la cabalgata de Reyes Magos de Valencia, tras el escándalo suscitado por las aglomeraciones de cientos de personas en la plaza del Ayuntamiento en un día de récord de contagios de coronavirus. [Más información en este enlace]

10:30Restricciones en Valencia: Podemos plantea un segundo confinamiento en casa, teletrabajo y colegios cerrados El vicepresidente segundo de la Generalitat defiende esta propuesta como la «única» para evitar un colapso sanitario. [Lea aquí la noticia completa]

10:00Restricciones en Valencia: nuevo horario del toque de queda y cierre de la hostelería desde esta semana La Comunidad Valenciana está inmsersa en lo que algunos médicos ya califican como la tercera ola del coronavirus. Así, la situación de la pandemia muestra en la autonomía valenciana una tendencia «al crecimiento en el número casos y se sitúa a niveles muy altos». Además, la mayor parte de los indicadores de evaluación del nivel de trasmisión presentan «valores altos». [Más información en este enlace]

09:30Restricciones en Valencia: los Colegios de Médicos reclaman medidas más duras frente al coronavirus El Colegio de Médicos de Castellón (COMCAS) ha reclamado a la Conselleria de Sanidad más restricciones frente al coronavirus, «ante el alarmante repunte de número de pacientes ingresados que amenaza con colapsar los servicios de Atención Primaria en los centros de salud y las urgencias y servicios de cuidados intensivos de los hospitales de la provincia».

09:00Restricciones en Valencia: mapa y listado por municipios de los nuevos rebrotes de coronavirus La Comunidad Valenciana ha registrado 48 brotes de coronavirus desde la última actualización. [Mapa y listado en este enlace]

08:30Restricciones en Valencia: las fiestas de Navidad dan paso al récord de hospitalizados por el coronavirus Las fiestas navideñas han provocado un descontrol de la pandemia del coronavirus en la Comunidad Valenciana, hasta alcanzar este jueves 7 de enero la cifra más alta de personas hospitalizadas desde el inicio de la pandemia, con 2.254. [Más información en este enlace]

08:00Caos del coronavirus en Valencia: hospitales y morgues al límite y la izquierda a la greña por una cabalgata La Comunidad Valenciana encabeza los ingresos y las muertes por Covid-19 en España con PSPV y Compromís enfrentados por la gestión de la pandemia. [Lea aquí la noticia completa]