Coronavirus Valencia en directo: nuevas restricciones vigentes hasta el final del estado de alarma

19:30

La Confederació del Comerç, Servicis i Autònoms de la Comunitat Valenciana (Confecomerç) ha valorado que la flexibilización de restricciones acordadas este jueves por la Comisión Interdepartamental tendrá un efecto positivo en el sector y ha aplaudido la ampliación del aforo del 50% al 75% en comercios, una medida que, a su juicio, favorece el tránsito hacia una cierta normalidad" y supone un «alivio y más margen» para el desarrollo de la actividad. [Más información sobre las nuevas restricciones]

19:10

La Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) ha desaconsejado no administrar la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus desarrollada por la compañía AstraZeneca y ha recomendado inocularla a la 4 o 12 semanas de la primera dosis. «Sin embargo, no ha habido suficiente exposición y tiempo de seguimiento para determinar si el riesgo de coágulos sanguíneos con plaquetas bajas después de una segunda dosis será diferente del riesgo después de la primera dosis. En la actualidad, no hay datos o son limitados para cambiar las recomendaciones actuales», ha dicho el organismo en un comunicado. [Más información sobre la vacunación este enlace]

18:30

La autonomía prevé inmunizar a cerca de 5.000 personas durante esta semana con la inyección de Johnson & Johnson. [Más información y vídeo en este enlace]

18:00

En los centros residenciales han fallecido dos ancianos con Covid-19 y se han contagiado siete trabajadores. [Lea la información completa en este enlace]

17:30

La presión asistencial vuelve a descender y hay siete hospitalizados con Covid-19 menos que ayer. [Lea aquí la información completa]

17:00

La Conselleria de Sanidad ha realizado 249 pruebas y se ha abierto una investigación para determinar el origen del foco. [Lea aquí la noticia completa]

16:30

La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, ha destacado que esta semana se ha vacunado «en tiempo récord» y ha negado que se haya paralizado el proceso, sino que se han acabado las dosis: «¿Por qué hacerlo en cinco días si se puede hacer en dos?», se ha preguntado. Así se ha pronunciado Oltra en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, donde ha comentado que «si te pueden vacunar el martes, para qué esperar al viernes». Por ello, ha defendido el modelo de grandes centros de vacunación, que permiten «vacunar muy rápido». [Más información sobre la vacunación]

16:00

El pleno del Consell ha aprobado este viernes el convenio con el Ministerio de Hacienda y con la Agencia Tributaria Estatal para poner en marcha el plan 'Resistir Plus', que contempla destinar 647 millones de euros en ayudas directas a autónomos y empresas de los sectores más afectados por la pandemia. Este trámite permitirá que, en un plazo de diez días, el Gobierno pueda transferir a la Comunitat Valenciana los 647 millones, con el fin de que la Generalitat pueda comenzar su gestión, según ha anunciado el presidente, Ximo Puig, tras la firma del acuerdo por parte del conseller de Hacienda, Vicent Soler. [Más información en este enlace]

15:30

El Pleno del Consell ha aprobado la declaración de emergencia de la contratación, por parte de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, del reparto de 3.524.500 mascarillas FFP2 para abastecer a parte del personal docente y no docente de los centros educativos sostenidos con fondos públicos. [Más información en este enlace]

14:30

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, anunció este jueves la relajación de las restricciones por el coronavirus. [Más información en este enlace]

14:00

La Guardia Civil investiga a tres personas que ofrecieron entregar las dosis necesarias en dos días. [Lea aquí la noticia completa]

13:30

La entidad apunta que si los inmunizados presentan un dolor de cabeza persistente deben comunicarlo lo antes posible a las autoridades sanitarias. [Lea la información completa en este enlace]

12:50

Un total de 120 municipios han sumado nuevos contagios de coronavirus durante esta semana, y 12 de ellos han tenido más de una decena de positivos, aunque ninguno ha alcanzado el centenar. [Más información en este enlace]

12:20

SOS Hostelería lanza una campaña para animar a cambiar los hábitos y ayudar a la recuperación del sector. [Lea aquí la información completa]

11:50

La relajación de las limitaciones a la hostelería y el comercio no comenzarán hasta el próximo lunes. [Lea la información completa en este enlace]

11:30

La Generalitat continúa con una «apertura gradual y responsable» y eliminará el cierre perimetral cuando finalice el estado de alarma. [Lea aquí la noticia completa]

11:15

La Federación Ocio, Turismo, Festivales, Juego e Industrias Afines de la Comunitat Valenciana (FOTUR) aplaude la decisión de la Generalitat de ampliar el horario de cierre de bares y restaurantes a las 22 horas a partir del lunes 26, hasta el toque de queda, y pide seguir con «una desescalada con sabiduría y prudencia». [Más información sobre el coronavirus]

11:00

Las residencias de personas mayores de la Comunitat Valenciana suman trece días sin ningún nuevo caso de coronavirus entre los usuarios, lo que supone el periodo con menos contagios en toda la pandemia y si esta tendencia se mantiene abril será el mes con menos positivos en residentes desde el comienzo de la pandemia. [Más información sobre el coronavirus]

10:45

La Generalitat suaviza las limitaciones a la hostelería y al comercio pero mantiene el cierre perimetral y el toque de queda en su franja máxima hasta el final del estado de alarma. [Lea aquí la noticia completa]

10:30

La vigencia del decreto de la Generalitat con la desescalada de las medidas por el coronavirus se solapa con el próximo festivo autonómico. [Calendario laboral y de las restricciones en este enlace]

10:15

La Generalitat ha prolongado, con algunos cambios, el grueso de las limitaciones decretadas para contener el coronavirus. [Lea aquí la noticia completa]

10:00

Las nuevas medidas que anuncia este jueves la Generalitat no se aplicarán hasta el próximo lunes. [Más información en este enlace]

09:45

09:30

09:15

09:00

08:45

08:30

Cines o teatros podrán albergar a más espectadores.

08:15

Los aforos y el máximo de seis personas por mesa se mantienen.

08:00

Ese mismo día termina el estado de alarma en todo el país. Hasta entonces, sigue estando prohibido entrar y salir de la Comunidad Valenciana sin causa justificada.

07:45

El presidente señala que, a pesar de los buenos datos, hay que continuar siendo prudentes, porque «cada día que pasa se salvan vidas».

07:30

Los centros de mayores no han registrado ni fallecidos ni positivos de Covid-19 entre los ancianos en las últimas horas. [Lea la información completa aquí]

07:00

La incidencia acumulada del Covid-19 se mantiene en cuarenta positivos por cada 100.000 habitantes en la autonomía. [Lea aquí la noticia completa]