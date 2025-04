Coronavirus: una nueva ley deja a muchos separados sin ver a sus hijos en Alicante y no en otras provincias

Los padres separados que no tienen custodia compartida están viviendo con especial dureza el confinamiento por el coronavirus si viven en la provincia de Alicante, a diferencia de otros territorios -incluida Valencia capital- porque los jueces de familia han acordado suspender las visitas y estancias con los padres no custodios durante el estado de alarma.

Ni siquiera se permite agrupar estas jornadas y las próximas vacaciones de Semana Santa para más adelante, de acuerdo con el otro progenitor, como sí se permite en otras provincias.

Como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dio una directriz general, no vinculante, pero no precisó en detalle y dejó la interpretación a cada juzgado de primera instancia. En la práctica, los juzgados alicantinos han optado por la opción más restrictiva .

«Tener a un niño en la carretera para tres horas no es razonable, pero aquí han cortado por lo sano, hasta que termine el estado de alerta, te remiten a Facetime, Skype o Whatsapp», se lamenta un padre afectado que estaba tramitando la custodia compartida cuando ha empezado el confinamiento y se ve privado de ver a sus hijos, que están con su madre en Alicante.

Se suprimen fines de semana alternos e incluso las vacaciones de Pascua. En este caso particular, él presentó un escrito y ha sido inaceptado.

«Injusticia»

«Me quedo atado de pies y manos mientras trabajo aquí y tengo a mi familia en Andalucía, donde siguen permitiendo las visitas de fines de semana, es una desigualdad y una injusticia , que dependa de dónde vives », se lamenta este médico que vive así con menos ánimo personal una situación profesional de máxima tensión por el coronavirus.

Hay abogadas de familia que están trabajando para intentar reconducir esta situación, a raíz de esta resolución judicial en Alicante de hace unos días, que suspende todas las visitas, estancias de fines de semana y vacaciones de los hijos de padres no custodios, a diferencia de lo que ocurre en los casos de custodia compartida.

Este padre, que prefiere mantener el anonimato por no «personalizar» en su caso, ha lanzado un SOS por WhatsApp buscando apoyos para elevar una queja colectiva a la Administración, a través de algún dirigente político.

«En Valencia capital y en casi todos los municipios de la Comunidad Valenciana, por no decir en toda España, se han mantenido las visitas aunque intentando agruparlas según sentido común, que aquí en Alicante parece no haber», explica.

«Como médico se me exige -y yo me presento voluntario - cuidar de la población durante una pandemia ; no obstante, como padre se me prohíbe cuidar de mis hijos incluso si ellos enfermasen o su madre cayera enferma. Esto es irracional e injusto. Puesto que mi solicitud de tener a mis hijos conmigo no ha tenido éxito, he presentado un recurso de apelación que deseo que el juzgado tramite rápidamente para que la Audiencia Provincial lo resuelva cuanto antes de forma más equitativa», relata, sobre su experiencia, dispuesto a «luchar» hasta poder ver a sus hijos.