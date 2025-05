Confinamiento en Valencia: qué no se puede hacer hasta el 6 de noviembre

La Generalitat Valenciana ha acordado nuevas restricicones para frenar la propagación del coronavirus , después de que la incidencia acumulada se haya duplicado en las dos últimas semanas, hasta los 218 contagiados por cada cien mil habitantes.

La principal medida instaurada es el confinamiento perimetral de toda la región, que entra en vigor a mediodía de este viernes y se prolongará, como mínimo, por espacio de siete días naturales. Adicionalmente, la Conselleria de Sanidad ha acordado medidas excepcionales en 31 municipios de la Comunidad Valenciana donde se ha detectado transmisión comunitaria del coronavirus.

En todo caso, hay medidas que afectan al conjunto de toda la Comunidad Valenciana. Estas son:

Cierre perimetral

La autonomía valenciana prohíbe entrar y salir de su territorio a partir de las doce de la mañana de este viernes y durante los próximos siete días naturales para frenar la expansión del virus . Las excepciones a esta norma son para los desplazamientos que se produzcan por la asistencia a centros y establecimientos sanitarios; el cumplimiento de obligaciones laborales; la asistencia a centros universitarios, docentes y educativos; el retorno al lugar de residencia habitual; o la asistencia y cuidado a personas mayores, menores o dependientes.

Asimismo, también estarán justificados los desplazamientos a entidades financieras y de seguros o estaciones de repostaje en territorios limítrofes; las actuaciones requeridas ante los órganos públicos, judiciales o notariales; las renovaciones de permisos y documentación oficial y otros trámites administrativos inaplazables; la realización de exámenes o pruebas oficiales inaplazables; por causa de fuerza mayor o situación de necesidad; o cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente acreditada.

En todo caso, los movimientos se permitirán entre las provincias y municipios de la Comunidad Valenciana.

Sedes festeras tradicionales

Las reuniones de estos colectivos en la Comunidad Valenciana se limitan a un máximo de seis personas , equiparándolas a reuniones de carácter social.

Toque de queda nocturno

En la Comunidad Valenciana continúa la restricción de movilidad desde las doce de la noche hasta las seis de la mañana, en una medida que se prolongará hasta el 9 de diciembre . Sin embargo, hay excepciones, como el desplazamiento al lugar de trabajo; el retorno a la residencia habitual después de la jornada laboral; la asistencia a centros o establecimientos sanitarios o para adquirir productos farmacéuticos; el cuidado a personas mayores, menores o dependientes; y a causa de fuerza mayor o situación de necesidad.

Encuentros sociales

Las reuniones sociales o familiares está n limitadas a un máximo de seis personas , bien sea en espacios públicos o privados, excepto en el caso de personas convivientes. Además, la Conselleria aconseja desarrollar estos encuentros en espacios abiertos y bien ventilados y limitar la actividad social.

Hostelería y restauración

Los locales de hostelería y restauración no tendrán permitido servir en la barra, por lo que el consumo será únicamente en mesa o en terraza . En las mesas, está limitado a seis el número de personas. Asimismo, el cierre de los establecimientos se adelanta a las doce de la noche y no podrán aceptar pedidos a partir de las once de la noche.

Venta de alcohol

Las medidas actuales prohíben la venta de alcohol desde las diez de la noche hasta las ocho de la mañana, excepto en los locales de hostelería y restauración. También se impide el consumo de este tipo de bebidas en la vía pública durante las veinticuatro horas del día.

Parques y jardines

Los parques, jardines y zonas de esparcimiento al aire libre estarán cerrados desde las diez de la noche hasta las ocho de la mañana.

Transporte público

Los servicios de transporte público continúan funcionando . Los autobuses de EMT de Valencia mantendrán las líneas nocturnas en funcionamiento para permitir los desplazamientos por motivos justificados. Sin embargo, el Ayuntamiento anunció que esto está en fase de revisión.

El sector del taxi continuará prestando servicio en las mismas condiciones que hasta ahora. Por su parte, el servicio nocturno de Metrovalencia ya estaba suspendido desde marzo, por lo que habrá trenes hasat medianoche y a partir de las cinco y media de la mañana, aproximadamente.

Sanciones

Las multas por incumplimiento de las normas varían desde los 60 hasta los 60.000 euros , dependiendo de la infracción, según lo establecido en el Decreto ley 11/2020, de 24 de julio. En el caso de incumplir el confinamiento nocturno, será considerado como infracción leve y podría acarrear multas desde 60 hasta 600 euros.

En cuanto a los encuentros sociales o fiestas ilegales, se considerará infracción grave y se sancionará con multas de entre 601 y 30.000 euros. Si en esas reuniones hay mayores de 65 años o menores de edad, se tratará como una infracción muy grave -entre los 30.001 y los 60.000 euros-.

Por otro lado, incumplir la distancia de seguridad o superar el número máximo de personas por mesas puede suponer para los locales de hostelería entre 601 y 30.000 euros y hasta el cierre del local durante seis meses. Es la misma cantidad que si los establecimientos no respetan los horarios, el aforo o las medidas de seguridad contra el coronavirus, si se pone en peligro de contagio a más de 15 personas.

Respecto a los locales que tengan un aforo de más de 150 clientes, la infracción se considerará muy grave y la sanción conllevará una multa económica de 30.001 a 60.000 euros y podría suponer la clausura del local por un período máximo de tres años.

También continúa vigente la obligación de llevar mascarilla en la calle y en espacios públicos. No utilizarla puede acarrear un máximo de cien euros.

