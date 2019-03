Política Compromís advierte a Puig de que el adelanto electoral depende de un acuerdo del Consell Los socios del PSPV en el Gobierno valenciano avisan de que «hay reflexiones que es mejor compartirlas»

Rosana B. Crespo @rosanabcrespo VALENCIA Actualizado: 01/03/2019 13:43h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

“El presidente de la Generalitat, previo acuerdo del Consell, podrá disolver las Cortes y convocar elecciones”. Este texto se encuentra tanto en el Estatuto de Autonomía valenciano como en la ley del Consell, y es el que está dando lugar a un importante debate en el seno de la Generalitat y de los partidos.

Desde el PSPV siempre han señalado que Ximo Puig tiene la prerrogativa para un anticipo de los comicios, pero desde Compromís consideran que la norma no da lugar a otra interpretación que no sea la de que se necesita un pacto del Consell.

“Un acuerdo no es un informe, es una decisión. Tiene que haber una reunión con un orden del día y que finalmente haya una resolución”, señalan fuentes de la coalición.

No se aventuran, sin embargo, a afirmar que se podría dar la situación en la que votaran todos los miembros del Consell con una división explícita entre PSPV y Compromís, trasladando así una imagen de fragmentación total ante el adelanto. “Eso no debería pasar, pero tampoco que durante tanto tiempo se esté diciendo que el presidente tiene una potestad que no tiene. Además, aquí hay un gobierno de coalición al 50% y hay reflexiones que es mejor compartirlas”, añaden las mismas fuentes.

Según marca la norma y en el caso de que finalmente hubiera anticipo, Puig debería convocar el próximo lunes o martes al Consell de forma urgente. Tras esa decisión, tendría que firmar un decreto de convocatoria de elecciones junto a la disolución de las Cortes y la fecha de constitución de la nueva legislatura en el Parlamento autonómico. Todo ello deberá publicarse en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana llegado el caso.

Al respecto, la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, ha subrayado este viernes que un adelanto electoral debe convocarse en caso de inestabilidad política, falta de apoyo parlamentario o por imposibilidad de sacar adelante los proyectos legislativos, unas razones políticas que, a su juicio, no concurren en la Comunitat Valenciana.

Al respecto, la también portavoz del gobierno valenciano ha indicado que esa cuestión no se había tratado en la reunión de este viernes del ejecutivo autonómico y ha manifestado que tanto el 'president' como ella han apuntado que cuando se convocan elecciones "la razón debe ser política y no partidista".