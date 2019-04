Entrevista Belén Hoyo: «Casado está liderando el PP más fuerte y unido de los últimos años» La número uno del PP al Congreso por Valencia reivindica el trabajo de Juan Ramón Adsuara y María José Catalá al frente de las gestoras

¿Cómo está afrontando la campaña yendo de número uno por primera vez?

De manera muy intensa, con mucha ilusión y dándolo todo. El partido ha depositado una confianza en mí que creo que tengo que devolverle con trabajo. Estoy intentando llegar al máximo número posible de municipios en la provincia y hacer muchas reuniones sectoriales con colectivos. Como portavoz adjunta a nivel nacional he coordinado por un lado el área de Educación y por otro el de Industria. He podido ver cómo la industria es un motor fundamental para Valencia que además crea empleo estable, por eso también he querido visitar muchas empresas durante esta campaña. Tienen que conocer nuestras propuestas en materia económica, donde no tenemos competidor.

¿Qué tiene que decir sobre la lectura de que es cabeza de lista porque es de las pocas personas de máxima confianza de Pablo Casado aquí?

Creo que la confianza en mí no es sólo de Pablo, sino del partido en general y lo agradezco. Quiero que todos se sientan orgullosos de la campaña que estoy haciendo.

¿Tener dos gestoras tanto a nivel municipal como provincial ha dificultado la campaña?

En absoluto. Tanto Juan Ramón Adsuara como María José Catalá están haciendo un gran trabajo al frente del partido. Tenemos una gran maquinaria. La fuerza del PP reside en la implantación territorial, tenemos a gente en todos los municipios. El partido no somos los candidatos, sino todos lo que hacen de altavoz de nuestro mensaje.

Existe un análisis que dice que el hecho de que las encuestas den una victoria holgada al PSPV les beneficia a ustedes porque de ese modo la izquierda se puede confiar en que va a vencer y no se movilizaría tanto el electorado. ¿Qué piensa?

De las encuestas generalmente nunca me he fiado y creo que en estas elecciones todavía menos. En Andalucía los sondeos se equivocaron. Nosotros salimos a ganar y vamos con un mensaje importante que es el de unir el voto de centro derecha. Es fundamental que todo aquel que crea en la Constitución, en las leyes, en la unidad de España y en el Estado de Derecho, y que no quiera un gobierno de Sánchez pactando con independentistas y proetarras apueste por el PP.

¿Y ve a ese electorado movilizado?

Las fechas de ambas elecciones son malas. El 28 de abril porque cae en puente y el 26 de mayo porque el día anterior hay un partido del Valencia CF importantísimo. Dicho lo cual, lo que espero es que la gente se dé cuenta de la relevancia de estos comicios, donde estamos poniendo en juego a las próximas generaciones. Nuestra gestión es el mejor aval que tenemos y a Pedro Sánchez sólo le han hecho falta nueve meses para demostrar que es peor que Zapatero. Estamos trabajando en hacer ver a los ciudadanos que el PP es el que tiene las mejores recetas.

Habla de aglutinar el voto de centro derecha en el PP, un mensaje que defendió Aznar en el último mitin en Valencia pese a haber sido muy crítico con el partido en etapas anteriores. ¿Cree que les beneficia que dirigentes como él hagan este llamamiento?

En este momento nuestro partido está más fuerte y más unido que nunca en un momento importantísimo. Nosotros creemos que contamos con el mejor proyecto y tenemos muy claro que sólo hay dos opciones: que gobierne Sánchez o que gobierne Casado, que está liderando el PP más fuerte y más unido de los últimos años. Estamos ante un partido renovado, que hacía falta. Y Pablo es el mejor líder que podríamos tener ante este reto.

Se ha percibido fricción a la hora de confeccionar las listas electorales. ¿Cómo ha visto la actuación desde la dirección regional?

No creo que haya habido fricción, sino una buena coordinación entre el partido a nivel nacional y autonómico. El resultado ha sido el mejor posible, una combinación perfecta entre experiencia y juventud. Destacaría especialmente el fichaje como número uno al Senado de Fernando de Rosa, es un gran profesional y de todos lo que ha hecho Pablo creo que es el mejor.

¿Cómo ve la lista al Ayuntamiento de Valencia?

Me gusta. Creo que María José Catalá es una política mayúscula y hará que Valencia vuelva a brillar. Es una lista ganadora, no tengo duda de que será alcaldesa.

Tienen un programa de 500 medidas pero hacen hincapié especialmente en cuestiones como la libertad educativa o la bajada de impuestos. ¿Cree que llegan estos ejes de campaña a la gente cuando se mezcla con la de las generales?

Creo que las dos campañas van bastante coordinadas. En ambos casos, libertad educativa y bajada de impuestos son promesas tanto a nivel nacional como autonómico. Son dos banderas fundamentales del programa.

Ximo Puig, en una entrevista con ABC, afirmó que sería injustificable, gobernara quien gobernara, que no hubiera la próxima legislatura nuevo sistema de financiación autonómica. ¿Lo comparte?

Lo que sé es que no es la primera vez que lo dice y ya lo ha incumplido. El modelo de financiación fue aprobado por un gobierno socialista. Rajoy sentó a todas las comuidades autónomas para empezar un diálogo y una negociación que no era fácil pero sí necesaria. Sánchez lo que ha hecho es mentir y engañar. Frente a ello, Casado se comprometió aquí en que haya un nuevo modelo. Estoy convencida de que cumplirá.

¿Qué le parece que Ábalos no acuda al debate electoral de À Punt, ahora que está de moda el tema?

Yo voy a ir a todos los que me llamen porque no tenemos nada que ocultar, y el resto de formaciones políticas también deberían ir a todo. El PSOE no quiere debatir porque se avergüenza de su programa y de haber pactado con independentistas. Y Ábalos no ha hecho nada por Valencia en estos meses.