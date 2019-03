Política Aznar se revuelve contra Vox: «A mí a la cara nadie me habla de derechita cobarde» El expresidente del Gobierno pide concentrar los apoyos en los populares y llama a la responsabilidad del electorado de centro derecha: «Que vote sólo al PP»

Seguir Rosana B. Crespo @rosanabcrespo vVALENCIA Actualizado: 27/03/2019 22:34h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

José María Aznar ha entrado este miércoles en precampaña electoral participando en un acto del PP en Valencia para hacer una llamada desde su «autoridad moral» y su «historia» a la «responsabilidad» del electorado de centro derecha: «Que vote al PP y nada más que al PP». El expresidente del Gobierno, quien llegó a ver en Ciudadanos un partido que podía ocupar el espacio de los populares, ha apelado directamente a la concentración del voto ante el «riesgo» de que vuelva a gobernar la izquierda.

Sus palabras no han ido únicamente dirigidas a la formación naranja, sino también a Vox y a Santiago Abascal. «A mí a la cara nadie me habla de una derechita cobarde porque no me aguanta la mirada», ha afirmado.

Con un mensaje contundente durante su reaparición en un mitin en Valencia tras 16 años -como él mismo ha recordado-, ha reivindicado ante un auditorio de unas 400 personas en el poliderportivo de la Petxina la trayectoria de los populares como «valor seguro». En un momento de fragmentación del voto y ante un escenario abierto donde el bloque de derechas trata de superar al de izquierdas, Aznar ha reconocido que el PSOE juega con la ventaja de que captará todos los apoyos de centro izquierda, mientras en la derecha «lo que antes era uno son tres». «Uno cuando va unido a las elecciones tiene posibilidades de ganar, y cuando va dividido tiene las de perder», ha indicado.

El expresidente del Gobierno se ha significado claramente por el actual PP de Pablo Casado. «Estoy aquí porque éste es mi partido, me siento identificado. El PP de hoy es el PP con su historia, con su proyecto. Si no, no estaría aquí», ha señalado.

José María Aznar, junto a Isabel Bonig y María José Catalá este miércoles en Valencia - ROBER SOLSONA

En su opinión, las próximas elecciones generales son «existenciales» al estar en juego «la continuidad histórica de España». «El Gobierno tiene que desarticular e inhabilitar el golpe de Estado que se ha producido porque no hay nadie por encima de las leyes. Tiene que poner fin a la chulería de esta pandilla de incompetentes que dirige Cataluña», ha señalado. Si se consiente, ha proseguido, los secesionistas «condicionarán todas las decisiones que afectan al país y generarán un futuro de preocupación». «El precio de la nueva coalición del PSOE de Sánchez, Podemos, los secesionistas y los cachorros de ETA es el indulto a los golpistas y consultas en Cataluña y otras zonas de España», ha augurado.

«Ni dinosaurio ni renacido»

El expresidente del Gobierno ha pedido a las nuevas generaciones garantizar el legado de la Transición. «Algunos jóvenes me pueden ver como un dinosaurio y otros como un renacido. Ni una cosa ni la otra», ha bromeado.

Aznar también ha puesto en valor la herencia del PP y de su valores. «Por defender mis ideas me han intentado quitar de en medio cuatro veces», ha recordado por las amenazas de ETA. Y ha tenido palabras igualmente para la Comunidad Valenciana, uno de los territorios que los populares aspiran a recuperar el 28 de abril -cuando se celebrarán las elecciones autonómicas junto a las generales-. «En 1990 aquí no teníamos nada, luego lo tuvimos todo, luego perdimos mucho y ahora hay que volver para ganar», ha afirmado.

Para ello, ha arropado a la candidata a la Generalitat (Isabel Bonig) y a la alcaldía de Valencia (María José Catalá), reivindicando que avaló a Rita Barberá en su día, un hecho del que se siente «muy orgulloso».