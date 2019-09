Política Ayuso ficha como asesor al inventor de la marca Vox El periodista Rafael Núñez ha sido coordinador provincial del partido de Abascal en Alicante y directivo en su fundación Denaes

ABC @ABC_alicante ALICANTE Actualizado: 06/09/2019 21:33h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), ha fichado como asesor al «inventor» de la marca Vox, el periodista Rafael Núñez Huesca, que también fue el hombre fuerte de Santiago Abascal en Alicante (excoodinador provincial) en 2014 y responsable de Comunicación de la Fundación Denaes, que fundó el propio líder de este partido.

Núñez Huescareveló en una de sus intervenciones en Intereconomía que él había creado el nombre de esta formación política: "Sí, yo bauticé a la criatura".

En una lluvia de ideas con Santiago Abascal y otros fundadores de la formación de extrema derecha, a Núñez Huesca -que entonces era el responsable de Comunicación de la Fundación Denaes (Fundación para la Defensa de la Nación Española)- se le ocurrió la sigla Vox.

"Me parece que va a hacer un gran papel como asesor y, por eso, lo he fichado", ha indicado la presidenta regional a los periodistas durante una visita a la IV edición de "Cómete Las Ventas", un evento organizado por la Comunidad de Madrid para promocionar el sector agroalimentario. De hecho, hace un mes ya declaró que no tenía problemas en pactar con Vox.

Díaz Ayuso ha explicado que nombra consejeros, viceconsejeros, directores generales y también asesores, buscando a los "mejores" para conformar los equipos.