El Ateneo, motor de la sociedad civil valenciana

No hay duda de que una institución que suma con casi cuatro mil socios, que cierra cada ejercicio con una cifra superior a los mil eventos organizados, que cuenta con dos de los más prestigiosos premios de poesía y de relato corto, que ha puesto en marcha un premio nacional de novela, que mantiene una actividad social envidiable, dinámica y muy atractiva, que ofrece a la sociedad valenciana unas instalaciones adecuadas para todo tipo de conferencias y presentaciones, que ha convertido en referente de opinión su Club de Debate… (paro y respiro)…, que apuesta por los emprendedores, por los jóvenes, por los estudiantes… no hay duda, decía, que una institución como el Ateneo Mercantil de Valencia se ha transformado en uno de los motores de la sociedad civil valenciana.

Hace unos años, en el seno del Ateneo, se puso en marcha La Fundación como plataforma para lanzar hacia el futuro algunos grandes proyectos. Aquellos planes son ya una realidad. Esta semana se ha puesto en marcha eso que hemos dado en llamar “Expoforum Valencia 2019”, uno de los retos más apasionantes a los que se ha enfrentado el Ateneo desde la Exposición Regional de 1909. Y llega de la mano, precisamente, del aniversario de aquella Exposición que revolucionó la vida valenciana y de su Fundación.

No les voy a dar la brasa con los contenidos y actividades del evento, que eso ya lo hemos hecho en otras páginas y en los informativos. Pero me gustaría aportar hoy, y poner en valor, una institución como el Ateneo de Valencia que ha sido capaz de superar 140 años de historia y todos los avatares que con el tiempo han marcado la vida de nuestra ciudad. A nadie se escapa que su posición, tanto geográfica como social, es estratégica. Eso, tal vez, es más un problema para sus gestores que un valor añadido. Pero también es un acicate para saber actuar en tiempos complejos. En cualquier caso, todo lo que se hace desde el Ateneo se hace en pro de la ciudad, de su cultura y de su desarrollo social, de forma absolutamente desinteresada.

Imagen de un acto celebrado en el Ateneo de Valencia en el año 1916 - VICENTE BARBERÁ MASIP

En esta ocasión, “Expoforum” nos trae más de 90 actos culturales, económicos y sociales, para convertirse en el espejo donde poder ver reflejado, y abierto por completo a la sociedad, el espíritu ateneísta. El proyecto, además, cuenta con el apoyo de todas las Instituciones y Administraciones Públicas, en algo nos ponemos de acuerdo los valencianos, gracias tal vez a ese espíritu que nos acompaña desde el edificio de la Plaza del Ayuntamiento, frente por frente a la Casa Consistorial. No puedo menos que felicitar a todos los actores de esta gran movida. A los unos, el Ateneo y su Fundación, por ponerlo en marcha. A las Administraciones y a los políticos, por entenderlo y por impulsarlo y a ustedes, a los valencianos, por ser el engranaje fundamental de ese motor social que es el Ateneo.

Más allá de lo que dice la Wikipedia, y miren que mola eso de estar en la Wikipedia, el Ateneo ha sido piedra angular del desarrollo de la Valencia económica de los siglos XIX y XX. Ahora se convierte, como decía al principio, sin duda, en el motor cultural de nuestra sociedad civil para el siglo XXI.

Por cierto, hoy he descubierto que se puede escribir una columna sin poner a caer de un burro a nadie. Y miren que a veces es difícil. A mí también me resulta gratificante. Seguro que es el espíritu ateneísta que me ha dulcificado el carácter.