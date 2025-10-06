Podemos ve «muy extraño» que el PSOE pagara en sobres a Ábalos, pero no se atreve a aventurar si existe una caja B

«Casi treinta mil euros en efectivo en sobres es un sistema muy extraño de remuneración que se presta a poder provocar supuestos de corrupción», ha sentenciado este lunes Pablo Fernández, secretario de Organización de Podemos, tras ser preguntado por el informe patrimonial de casi ... 300 páginas elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que reveló el viernes que el PSOE pagó cantidades cercanas a los 30.000 euros en efectivo en sobres del partido el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y también a su asesor, Koldo García, quien da nombre a la trama investigada.

Para Fernández, también portavoz de la formación morada, es «incuestionable» que como sistema de pago «es una cosa rara». Sin embargo, no se ha atrevido este lunes, en la habitual rueda de prensa que ofrece el partido de Ione Belarra en su sede nacional, a sugerir que estas últimas informaciones impliquen una presunta financiación ilegal en el seno del Partido Socialista. Idea que sí deslizó el Partido Popular este pasado fin de semana. «[Si hay o no una caja B] no me compete asegurarlo a mí, tendrán que ser los tribunales», ha señalado el número tres morado al tiempo que ha explicado que «en el caso de que [el PSOE] pudiera estar imputado, ya daríamos otro tipo de declaraciones».

Eso sí, ha emplazado el secretario de Organización de Podemos al presidente del Gobierno a ofrecer explicaciones sobre el informa de la UCO. «Sánchez y el PSOE tienen que dar muchas explicaciones sobre todo este asunto como, por ejemplo, por qué tienen a un secretario de Organización en la cárcel [en referencia a Santos Cerdán] y a otro que puede acabar en ella», ha dicho para a continuación añadir que el epicentro de toda esta trama corrupta «es extremadamente grave y Sánchez no ha dado prácticamente explicaciones». En cualquier caso, concluye Fernández, «todo esto parece el título de una peli antigua de serie B, pero es la triste realidad de este país desde hace décadas: corrupción del régimen y espectáculo bochornoso del bipartidismo, que cada día da más vergüenza e indignación».

En Movimiento Sumar, como acostumbra a hacer en asuntos relativos a los casos de corrupción que cercan a Moncloa y Ferraz, dicen preferir no comentar procesos judiciales en curso como es el caso del de Ábalos y Koldo. Sin embargo, emplazan al PSOE, su socio de Gobierno, a «dar todas las explicaciones que tengan que darse» aunque ellos, según dicen, no son los que tienen que decirle a Sánchez y su partido las explicaciones que tienen que darse. «La corrupción es una lacra que no es de izquierdas ni de derechas, es el cáncer de la democracia», ha denunciado la co-coordinadora general de la formación, Lara Hernández.