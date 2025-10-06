Suscribete a
ABC Premium

Podemos ve «muy extraño» que el PSOE pagara en sobres a Ábalos, pero no se atreve a aventurar si existe una caja B

La formación morada opina que este sistema de remuneración «se presta a provocar supuestos de corrupción» y exige a Sánchez que de explicaciones

El PP urge a Sánchez a justificar los pagos a Ábalos y Koldo: «Si no, quedará acreditada la existencia de una caja B»

El número tres y portavoz de la formación morada, Pablo Fernández, este lunes, en rueda de prensa
El número tres y portavoz de la formación morada, Pablo Fernández, este lunes, en rueda de prensa EFE
Patricia Romero

Patricia Romero

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

«Casi treinta mil euros en efectivo en sobres es un sistema muy extraño de remuneración que se presta a poder provocar supuestos de corrupción», ha sentenciado este lunes Pablo Fernández, secretario de Organización de Podemos, tras ser preguntado por el informe patrimonial de casi ... 300 páginas elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que reveló el viernes que el PSOE pagó cantidades cercanas a los 30.000 euros en efectivo en sobres del partido el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y también a su asesor, Koldo García, quien da nombre a la trama investigada.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app