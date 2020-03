Las redes se llenan de casos de acoso sexual que revelan el machismo en la CUP y Arran La etiqueta #MatxisEI pretende descubrir casos de violaciones y acoso sexual en los partidos «anti-patriarcado» de Cataluña

A lo largo de los últimos días las redes sociales de muchos catalanes se han llenado de denuncias sobre casos de machismo, abusos y casos de acoso sexual protagonizados por miembros y dirigentes de la CUP y otras organizaciones de la denominada «Izquierda Independentista» que agrupa organizaciones del independentismo radical como Arran. La oleada de denuncias, muchas anónimas, a través de Twitter ya ha provocado la dimisión de un alcalde antisistema, en Argentona (Barcelona).

«No hay nada más transversal que el machismo: indepes, anarcos y de todos los colores políticos. Haced el favor de no fardar de aliados y escuchad más las compañeras y menos vuestros egos», resumía uno de los mensajes. Otros, relataban casos concretos de abusos vividos en el seno de organismos juveniles supuestamente «feministas». «El tío más rematadamente de izquierdas, indepe y combativo me controlaba la ropa, los amigos y me olía el aliento al llegar a casa por si había bebido. Me amenazaba con broncas si no follábamos. Ser de izquierdas y un puto machista no son cosas excluyentes», relataba una internauta.

La sucesión de casos es continua desde hace un par de días, cuando se puso en marcha una etiqueta en las redes (#MatxisEI) que ha recibido el impulso de varios jóvenes «influencers» catalanes. Algunas de las historias bordean la denuncia por violación. Así, uno de los tuits relata como una chica se vio forzada a mantener relaciones sexuales con un hombre que «se movía por espacios de la Izquierda Indepe» y aunque se consideraba un «hombre deconstruido» no dudaba en forzar a sus víctimas. «Seguí por miedo a decirle que no. Estábamos solos en una calle oscura sin salida», cuenta una de las internautas.

Doble moral

La aparición en las redes de este movimiento «MeToo» a escala regional ha sido recibido con agrado por muchos activistas, que denuncian que las actitudes y agresiones machistas dentro de la Izquierda Independentista han ido en aumento a lo largo de los últimos años. «Todas conocemos chicas que han sufrido agresiones machistas o las hemos sufrido de primera mano por parte de hombres de la izquierda indepe que se hacen llamar 'aliados feministas'», apuntaba una internauta al lamentar que muchos hombres y jóvenes hacen en privado comentarios «tóxicos y machistas» mientras se jactan de ser miembros de la CUP y activistas «feministas».