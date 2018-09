Quim Torra no descarta acudir al Congreso de los Diputados «Debemos estudiar cuál es la propuesta. ¿Estamos hablando de un debate sobre derechos? ¿Sobre derecho a decidir?», afirma la portavoz del Govern, Elsa Artadi

Miquel Vera

Barcelona Actualizado: 04/09/2018 13:50h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El presidente catalán, Quim Torra, no descarta acudir al Congreso de los Diputados a exponer sus «demandas» tal y como le ha ofrecido este martes la presidenta del Cámara Baja, Ana Pastor. «Estamos a la espera de conocer más detalles», ha apuntado la protavoz del Ejecutivo autonómico, Elsa Artadi. No obstante, jha pedido no recaer en «debates estériles».

Asimismo, Artadi ha señalado que en el pasado ya se negoció una comparecencia de este tipo, sin embargo, ha recordado que la propuesta de las Cortes derivó en ofrecer una intervención en una comisión parlamentaria sobre asuntos autonómicos a la que Carles Puigdemont se negó a asistir.

«Debemos estudiar cuál es la propuesta. ¿Estamos hablando de un debate sobre derechos? ¿Sobre derecho a decidir? No podemos decir no de entrada pero queremos más detalles», ha agregado la portavoz. Por otra parte, la también consejera de Presidencia ha advertido que hay que huir de debates ya superados. «Si quieren recurrir al mismo debate del año pasado igual es un poco esteril», ha añadido.

Nuevo Estatuto

Finalmente, desde el Govern han apuntado que el camino de redactar un nuevo Estatuto de autonomía -tal y como propone el PSC y apoya el PSOE- solo cuenta con el apoyo de 17 diputados en el Parlamento. «Hay un gran consenso sobre el derecho a decidir», ha zanjado Artadi.