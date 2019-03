Daniel Tercero - Dazibao Quim Torra (I) «Hoy se cumplen 312 días desde que Quim Torra tomó posesión de su cargo como presidente de la Generalitat de Cataluña»

Hoy se cumplen 312 días desde que Quim Torra tomó posesión de su cargo como presidente de la Generalitat de Cataluña. Torra es el octavo presidente autonómico tras la restauración democrática provisional en 1977, si bien solo es el sexto elegido por el Parlamento de Cataluña desde este año y uno de los dos (de estos seis) que no fue escogido explícitamente por los catalanes, al no figurar como candidato a presidente de ninguna formación política. Todo un éxito del autogobierno catalán. Quizá y sin quizá, otro más.

A Torra le precedieron en la reciente época democrática, por este orden cronológico, Josep Tarradellas (1977), Jordi Pujol (1980), Pasqual Maragall (2003), José Montilla (2006), Artur Mas (2010), Carles Puigdemont (2016) y Soraya Sáenz de Santamaría (2017). A cada uno se le juzgará por sus hechos y se valorará su legado político e intelectual.

De momento, esta es la herencia moral que acumula Torra desde que tomó posesión del cargo como presidente autonómico, aquel 17 de mayo de 2018, hasta el día antes de la conmemoración del primer aniversario del referéndum ilegal del 1-O.

«Hay que recordar cada día la situación de excepcionalidad que estamos viviendo, que tenemos presos políticos, políticos exiliados, que nuestro derecho de autodeterminación está criminalizado, que nos detienen a nuestra gente por ir sencillamente a expresarse y manifestarse» (26.05.2018). «No aflojéis, manteneos fuertes, porque sacaremos a los presos políticos de la prisión, serán libres y el pueblo de Cataluña, también» (27.05.2018). «El 1-O y los resultados electorales del 21-D nos dieron un mandato político: Cataluña quiere una nueva relación con España, de tú a tú» (31.05.2018).

«Hemos de hacer que la República sea un ejemplo de garantía de derechos para todo el mundo, sin excepciones» (02.06.2018). «Hay que avanzar para constituir Cataluña en un Estado independiente en forma de República» (04.06.2018). «Queremos hacer República que nos permita emprender los proyectos en defensa de las personas y del territorio de nuestro país» (05.06.2018). «Queremos construir una República llena de contenido» (06.06.2018). «No iré a hacerme ninguna fotografía con el Rey de España, no nos interesan las fotografías con aquellos que avalan y animan la represión y la persecución de ideas y proyectos políticos democráticos» (22.06.2018). «Ejercimos este derecho -de autodeterminación- y ahora hemos de hacer efectivo el mandato democrático» (27.06.2018).

«El Gobierno de Cataluña no renuncia a ninguna de las fórmulas para llegar a la independencia» (09.07.2018). «Necesitamos que la ciudadanía se organice, coja potencia y fuerza y se coordine, (...) la clave está siempre en la calle» (10.07.2018). «La separación de poderes en España es un mito» (11.07.2018). «Creo que se trata de la esencia del ideal europeo para hacer grande Europa. Los valores de Europa se están discutiendo en Cataluña» (12.07.2018). «La economía catalana va bien y está registrando crecimientos en los últimos años muy positivos» (13.07.2018). «No puede ser que el fascismo corra impune por las calles de Cataluña» (17.07.2018). «Damos cumplimiento a la organización territorial de Cataluña, la que nos es propia, la de las ocho veguerías, hecha ya con mentalidad republicana» (20.07.2018). «El 1-O fue un éxito colectivo de la sociedad» (27.07.2018). «El 1-O votamos, el 27-O declaramos políticamente la independencia y lo que ahora nos toca al gobierno y a los catalanes es hacer efectivo este mandato» (28.07.2018).

«Los catalanes no tenemos Rey» (04.08.2018). «Pido al pueblo de Cataluña que inicie simbólicamente una marcha por la defensa de los derechos civiles» (05.08.2018). «Venimos del referéndum del 1-O y de la declaración de independencia, para hacer efectiva la República necesitamos toda la capacidad de sacrificio, toda la disposición hasta las últimas consecuencias» (13.08.2018). «No vamos a defendernos, vamos a atacar este Estado español injusto, (...) puedo decir que este es un compromiso de todo el gobierno y también de la mayoría soberanista del Parlamento» (17.08.2018). «Hoy, más que nunca, la tarea y la esperanza están aquí, en hacer real esta República y en esto estamos y no nos desviaremos ni un milímetro de este compromiso» (23.08.2018). «No podremos aceptar aquellas sentencias por dignidad y por conciencia» (24.08.2018).

«Los efectos que tendrán estas sentencias son bastante similares a los efectos que tuvo la sentencia contra el Estatuto, que cambió un país» (03.09.2018). «No creemos en la separación del eje nacional y del social» (04.09.2018). «Los presupuestos de la Generalitat los ganaremos» (05.09.2018). «No aceptaré ninguna sentencia que no sea la plena absolución de los encausados» (09.09.2018). «Como hace 300 años, estamos en una encrucijada histórica para nuestro país, (...) su ejemplo -de los catalanes de 1714- perdura en nuestra memoria» (10.09.2018). «La escuela catalana es un modelo de éxito y de inclusión, que es el que nos ha hecho como somos» (12.09.2018). «Que nadie se engañe, que nadie rebaje el sueño, nuestro objetivo es hacer la República catalana» (14.09.2018). «Esto es lo que hemos de hacer a partir de ahora: resistir y defender cada paso que demos hasta llegar al momento final» (16.09.2018). «Heremos la República catalana. Lo conseguiremos» (17.09.2018). «Podemos afirmar que hoy no hay seguridad jurídica para los independentistas en el Estado español» (20.09.2018). «La economía de la futura República catalana tendrá las mismas oportunidades que las pequeñas y medianas empresas» (28.09.2018). «El 1-O fue el acto de manifestación masiva de desobediencia más importante que ha hecho nunca este país. Desobedecimos y ganamos al Estado, necesitamos volver a hacer lo mismo» (28.09.2018). «El día que crea que no pueda hacer efectiva la República no seré presidente de la Generalitat» (29.09.2018)