Los presos del 1-O accedieron al 100.2 diez veces más rápido que el resto La Generalitat concedió a los líderes del «procés» salidas para trabajar solo 147 días después de la sentencia, pese a que la media en Cataluña es de 1.319

Jesús Hierro / Daniel Tercero BARCELONA Actualizado: 02/06/2020 09:30h

La Generalitat de Cataluña se afana en convencer de que los líderes independentistas condenados por sedición no tienen privilegios en las cárceles catalanas. La aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, que sirve para que los presos salgan diariamente de prisión a trabajar, es « para todos los presos y no sólo para los presos» del procés, defendía hace unos días la consejera portavoz del Govern, Meritxell Budó. Pero los datos oficiales de las cárceles catalanas, a los que ha tenido acceso ABC, confirman que la Generalitat no solo les ha aplicado un artículo ya de por si excepcional, sino que les ha beneficiado con una versión privilegiada del mismo.

Transcurrieron 147 días desde que el Tribunal Supremocondenó a