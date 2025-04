Mas asegura que asumió «todas» las «responsabilidades políticas» por el caso Palau y defiende a CDC y Osàcar

Artur Mas ha asegurado, este jueves, que ya ha asumido todas las «responsabilidades políticas» por el caso Palau de la Música y ha defendido que a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y su extesorero Daniel Osàcar todavía cabe calificarlos como «inocentes», pese a la sentencia firme del Tribunal Supremo, pues han recurrido ante el Tribunal Constitucional (TC).

En su intervención inicial, en la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlamento de Cataluña, Mas se ha limitado a defender el partido del que fue presidente, a su tesorero y señalar que en ningún momento, de los diez años en que estuvo abierta la causa judicial, se le implicó ni se le llamó a declarar.

«Me vuelven a llamar, y vuelvo a venir. Pero no sé si esta comparecencia tendrá alguna novedad», ha iniciado su comparencia Mas, que ha recordado que lleva apartado de la primera línea política desde enero de 2018, cuando dejó el cargo de presidente del PDECat, partido heredero de CDC y que él mismo creó.

Según Mas, una vez resuelta la responsabilidad judicial, también ha asumido «todas» las «responsabilidades políticas» y no le queda «ninguna por asumir». Y ha recordado que CDC desapareció, «reconvertido» en el PDECat, y él dejó la presidencia de la Generalitat, el acta de diputado autonómico y, poco después, la dirección del PDECat.

«Me he más que disculpado»

En su segunda intervención, después de las preguntas de los portavoces de los grupos parlamentarios, que varios de ellos le han pedido que «pida disculpas», Mas ha asegurado: «Me he más que disculpado. Porque me he ido, pudiéndolo no hacer. Intenté entender la magnitud de lo que había. Intenté ser coherente y ejemplar».

En esta línea, ha acusado a los portavoces parlamentarios en la comisión -que menos Marc Solsona (PDECat), todos le han criticado- de no tener «suficiente» con sus palabras y su retirada de la política. «Dé la explicaciones que dé, siempre querrán más, nunca será suficiente», ha indicado.

Y, tras reconocer que no le gusta que condenen a CDC, ha insistido en defender al que fuera su tesorero y el partido que presidió durante cuatro años y la Justicia condenó: «Toda la sentencia judicial se basa en la confesión de Millet y Montull, que pactaron con el fiscal rebajar las penas».

Una afirmación que, sin embargo, no se ajusta con la decisión del Supremo y la Audiencia Provincial de Barcelona, que basan sus sentencias en material documental que confirma sin lugar a dudas el pago de las mordidas de Ferrovial a CDC, mediante un entramado, a través del Palau de la Música.

Finalmente, Mas se ha revuelto contra los diputados: «Me gustaría que ahora, con el caso de la Casa Real, tengan la mitad de la exigencia que han tenido conmigo y CDC. No sea que, por no sé qué encaje legal, de la inviolabilidad, pase de puntillas sin ningún tipo de investigación».

CDC debe devolver 6,6 millones de euros

El que fuera presidente de la Generalitat de Cataluña entre 2010 y 2016 y presidente de CDC entre 2012 y 2016, ha comparecido en el Parlamento autonómico para dar explicaciones por el caso Palau, después de que el Supremo confirmase a finales de abril el grueso de la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona.

El Supremo confirmó el comiso de 6,6 millones de euros a CDC y condenó a Osàcar a 3 años y medio de cárcel (la Audiencia de Barcelona lo había condenado a 4 años y 5 meses) y una multa de 3,7 millones de euros, por blanqueo de capitales, en concurso medial con un delito continuado de falsedad documental mercantil y contable.

Además, entre otros condenados, mantuvo las penas a Felix Millet (9 años y 8 meses de prisión, y multa de 4,1 millones de euros) y Jordi Montull (7 años y 6 meses de prisión y multa de 2,9 millones de euros), responsables del Palau de la Música, que deberán devolver 23 millones de euros.