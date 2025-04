«Debemos proteger a los más vulnerables, frenar los contagios y no colapsar los hospitales. Para eso, una sola consigna: quedarse en casa»

Me piden que explique cómo vivo en tiempos de confinamiento . Ni siquiera me había parado a pensarlo, a veces las circunstancias exigen que te adaptes rápidamente, sin pensar. Y esta ha sido una de esas veces. Vivimos tiempos difíciles, un virus desconocido ha trastocado nuestras vidas. Dicho así, parecería la sinopsis de una película de ciencia ficción pero, lamentablemente, esta es nuestra realidad.

Me ayuda fijarme en los demás, en la solidaridad de la gente, que ha entendido que debe quedarse en casa y distanciarse de los suyos, para ayudar a los de todos. Me fijo en la valentía de los profesionales, que se juegan su vida para salvar la de los demás. En esos días en que el encierro cuesta más, pienso en ellos y me doy cuenta de que, en esta crisis, todos estamos juntos y nadie puede desfallecer.

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Lorena Roldán, en su casa ABC Personal Lugar y con quién En casa, en esta ocasión sola, por responsabilidad En positivo Aprovechar para poner orden y hacer aquellas cosas que antes no podía por falta de tiempo Truco de supervivencia No perder la esperanza jamás ¿Cuándo salga? Una buena comida con la familia y abrazos, muchos abrazos

Debemos proteger a los más vulnerables , frenar los contagios y no colapsar los hospitales. Para eso, una sola consigna: quedarse en casa. Así que ahora las reuniones que mantenía en el Parlament o el Senado, las tengo desde el comedor de casa, por videoconferencia; las charlas con el equipo también son virtuales; los cafés con los amigos, online; y mi teléfono está lleno de vídeos de mis perritos, que mis padres me mandan cada día.

El teletrabajo me permite estar activa, algo esencial estos días. Ávida consumidora de noticias, recabo información sobre cómo gestionan esta crisis en otros lugares y hablo con mi equipo de las propuestas que podemos presentar. De hecho, ya hemos preparado una batería de medidas sanitarias, económicas y sociales, que esperamos que el Govern implemente. Es momento de remar juntos y nadie entendería que no lo hiciéramos. Cada tarde, cuando salgo a mi ventana a aplaudir, comprendo que estamos unidos frente a la adversidad, y los políticos ni podemos ni debemos ignorar ese sentimiento común.

En mis ratos libres he sustituido las salidas por la lectura. Estoy terminando las memorias de Michelle Obama y ya tengo preparado el último premio Planeta, «Terra Alta», de Javier Cercas . Entre libro y libro también alguna serie, como «Locke & Key» o «La amiga estupenda», basada en los libros de Elena Ferrante .

Seguramente cuando todo pase, el mundo ahí fuera será diferente. Solo espero que nunca olvidemos la responsabilidad, el compromiso, la unión y la solidaridad que los españoles están mostrando. Cualidades todas ellas que, estoy convencida, nos harán ganar esta batalla.