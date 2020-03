M. Vera Barcelona Actualizado: 16/03/2020 15:09h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El gobierno de la Generalitat ha anunciado este lunes que tiene preparada una resolución para impulsar un confinamiento obligatorio generalizado en toda Cataluña por coronavirus. Según ha detallado el consejero de Interior, Miquel Buch, se pretende «limitar la libre circulación de personas» por toda la comunidad, así como reducir drásticamente los centros de trabajo abiertos y los sistemas de transporte. No obstante, el estado de alerta decretado por el Gobierno este sábado obliga a que esta resolución sea aprobada por el Estado antes de su activación.

«Esta resolución, si no estuviéramos en estado de alerta sería efectiva desde su publicación. Está aprobada por el plan de emergencias Procicat de Cataluña a propuesta de expertos y no tiene una ideología política», ha argumentado Buch tras asegurar que como el Estado ha optado por «subordinar» al gobierno autonómico esta resolución tendrá que ser aprobada por las instancias estatales. De facto, el Govern ha anunciado un confinamiento masivo que no se puede aplicar porque no tiene competencias para ello. «Espero que para el Gobierno prevalga la salud de los catalanes antes que otros intereses», ha añadido Buch.

«No es la hora de proclamas patrióticas, es la hora de tomar medidas reales y efectivas como ha hecho el Govern; que el Gobierno autorice esta resolución», ha resaltado el consejero del Interior, Miquel Buch, en una rueda de prensa telemática. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ya hizo este pasado domingo un llamamiento a los catalanes a «autoconfinarse», una petición que este lunes se ha plasmado en este decreto del Govern firmado por el consejero Miquel Buch y la titular de Salud, Alba Vergès.

Medidas drásticas

El confinamiento general por el Covid-19 diseñado por el ejecutivo catalán es una vuelta de tuerca más a las medidas anunciadas hasta ahora. Según ha explicado Buch, las medidas incluyen «ordenar» el confinamiento doméstico de toda la población -a excepción de quienes trabajen en suministro de alimentos, limpieza, hospitales, funerarias, gasolineras, seguridad, centros logísticos, rádio y televisión-. Se podrá seguir saliendo a comprar medicinas y comida, pero no se podrá ir en grupo por la calle, excepto si se va con menores o discapacitados. Los transportes se reducirán drásticamente con un cierre de líneas y servicios y se deja sin efecto el aislamiento de Igualada.