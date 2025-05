ERC contacta con los comunes para una propuesta de gobierno y Sànchez advierte con la repetición electoral

EP / Video: Los comuns piden un gobierno no "condicionado" por Junts - EP

No hay tregua entre los partidos independentistas. Lo que el viernes sonó a acuerdo inminente por boca de Jordi Sànchez, secretario general de Junts, y fue desmentido, elevando el órdago por parte de Pere Aragonès, candidato de ERC a la presidencia de la Generalitat de Cataluña, solo un día después, hoy es ya una guerra sin cuartel y cruce de declaraciones entre los dos dirigentes que lideran las negociaciones.

Sànchez ha señalado este lunes, en una entrevista para Catalunya Ràdio, que ERC no puede pretender gobernar en solitario con solo 33 diputados en un Parlamento autonómico con 135 escaños. El número dos de Junts ha respondido así a la propuesta de Aragonès, que este fin de semana tomaba la literalidad de unas palabras de aquel en abril en las que abría la puerta a que Junts facilitase un Govern de ERC y los comunes o uno de ERC en solitario.

ERC está haciendo una «utilización fraudulenta de mi respuesta en una entrevista en 'La Vanguardia'», ha indicado Sànchez, quien ha acusado a un sector de ERC de intentar torpedear un posible acuerdo entre los dos partidos. «Estamos hartos de leer entrevistas de Joan Tardà o Gabriel Rufián diciendo que un acuerdo entre ERC y Junts no sería un buen acuerdo y sería una mala noticia», ha indicado.

El meollo de la cuestión, para Junts, es que ERC debe decidir si quiere gobernar con ellos o con el apoyo de ECP, una opción que, en cualquier caso, debe explicar Aragonès. «ERC ha de decidir si quiere hacer un acuerdo con los comunes y, por lo tanto, renunciar al independentismo o si ha conseguido que los comunes se incorporen al independentismo», ha advertido Sànchez, que ha dejado claro que Junts no regalará sus votos: «Lo que no haremos será regalar una legislatura con la ambigüedad de ERC».

«Pone en riesgo todo el trabajo hecho»

Siguiendo esta línea argumental, Sànchez ha acusado a Aragonès de llevar «al límite una voluntad negociadora a los pies de un abismo que nos puede llevar a un accidente provocando unas nuevas elecciones» y ha definido como «inaudito» que el candidato de ERC quiera ahora un gobierno en solitario: «Pone en riesgo todo el trabajo hecho hasta ahora».

El que fuera presidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y condenado por el Tribunal Supremo por su implicación en el referéndum ilegal del 1-O, no ha descartado por lo tanto una repetición electoral, que se produciría si el próximo 26 de mayo (como fecha límite) el Parlamento de Cataluña no ha elegido un presidente autonómico.

Si esto ocurre y los catalanes acuden a las urnas por la incapacidad de los partidos secesionistas de llegar a un acuerdo de legislatura, en opinión de Sànchez, «los electores del conjunto del país no nos lo perdonarán y el votante independentista del 14-F podría pasarnos cuentas de una manera muy severa». Aun así, ha insistido en que la repetición electoral no es lo que Junts desea.

Por su parte, Aragonès, entrevistado poco antes en TV3, ha confirmado que ERC ya no aspira a gobernar con Junts. No, al menos, antes del 26 de mayo. «No podemos llegar a las puertas de unas elecciones sin ver otras opciones», ha dicho, para acusar a los negociadores de Junts de dilatar el tiempo hasta el punto de no cerrar acuerdos parciales en los que estaban de acuerdo.

« Cada vez que había un punto de acuerdo, se nos daba 24 o 48 horas para cerrarlo y estas horas se convertían en una semana. Esto ha pasado dos o tres veces y es probable que vuelva a pasar. Para nosotros hay una línea roja: las instituciones de Cataluña no se pueden subordinar a nadie que no sea la ciudadanía de Cataluña», ha apuntado.

Aragonès ha fijado como el escollo principal con Junts para cerrar un acuerdo de investidura y de legislatura el papel que unos y otros quieren que tenga el Consell per la República, que controla Carles Puigdemont desde Bélgica. Según ERC, Junts quiere que este Consell (una entidad privada con sede en el extranjero) tutele al presidente de la Generalitat en la estrategia independentista. Sànchez niega esta tutela y lo circunscribe a una coordinación en la que la toma de decisiones se haga por consenso. «No puede ser que yo espere a ver qué me dicen de cómo enfocar una negociación con el Estado», se ha quejado Aragonès.

Finalmente, tras la reunión de la ejecutiva de ERC, Marta Vilalta, quien ha dado definitivamente por rotas las negociaciones con Junts y ha anunciado que ya han contactado con los comunes para formular y proponer un Govern, ha indicado que se sienten «estafados» y «decepcionados» por la formación que lidera Puigdemont. Y ha recordado que ERC lleva votando a los presidentes de Junts o CiU desde 2012 y la propuesta de Laura Borràs para la presidencia del Parlamento autonómico tras las elecciones del 14-F.