El chef Jock Zonfrillo gana el Basque Culinary World Prize El chef escocés gana el premio por sus aportaciones en la conservación de las recetas e ingredientes aborígenes australianos

Ana Luisa Islas

Barcelona Actualizado: 24/07/2018 19:47h

Jock Zonfrillo fue proclamado ayer en Italia ganador del Basque Culinary World Prize 2018 «por su labor en la defensa de la cultura de los pueblos nativos de Australia y por su trabajo para salvaguardar la tradición culinaria aborigen». El fallo fue anunciado en un acto en Modena que presidió Bittor Oroz, viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria del gobierno vasco, Joxe Mari Aizega, Director General del Basque Culinary Center y Joan Roca, presidente del jurado. Zonfrillo recibirá 100.000 euros para destinar en un proyecto de su elección, que exprese el poder transformador de la cocina.

Zonfrillo envió un video para agradecer el reconocimiento en el que agradeció a su equipo, pero sobre todo «a los indígenas de Australia, por compartir sus conocimientos, por enseñarnos y por apoyarnos». «En los 17 años que tengo de carrera he aprendido a dar más de lo que nos llevamos…», profundizó. «Hace unos años me di cuenta que no estaba dando de vuelta lo suficiente. No soy un aborigen australiano. pero soy un chef que forma parte de una comunidad más grande en la que creo que puedo hacer la diferencia. Estamos obligados a hacer un cambio positivo, apoyando un comercio justo en las comunidades que más lo necesitan», espetó.

El chef, de origen escocés, ha recorrido Australia y ha aprendido riquezas gastronómicas de las regiones más remotas de aquel país, las cuales ha incluido en el menú de su restaurante Orana (en Adelaide). En 2016 puso en marcha The Orana Foundation, cuyo objetivo es apoyar a las comunidades indígenas australianas en la producción y comercialización justa de sus productos, así como la documentación de más de 10.000 ingredientes nativos y la investigación de nuevos usos. Jock «le ha venido enseñando al mundo el potencial culinario de una herencia a la que durante mucho tiempo se le ha dado la espalda», explicó Joan Roca al anunciar al ganador. «A través de la identificación de ingredientes y tradiciones y de la vocación para transformar el conocimiento de estas poblaciones en oportunidades de desarrollo, Zonfrillo siembra futuro; su trabajo es inspirador y multiplicador, por eso el jurado le ha elegido de forma unánime», sentenció.

El premio es un reconocimiento otorgado por el gobierno de Euskadi junto con el Basque Culinary Center para reconocer iniciativas transformadoras en áreas de innovación, tecnología, educación, medio ambiente, salud, industria alimentaria y desarrollo social y económico, entre otros. Zofrillo fue elegido ganador entre 10 finalistas, por un jurado formado por algunos de los cocineros más influyentes del mundo, Joan Roca, Gastón Acurio, Dominique Creen, Massimmo Bottura, Enrique Olvera, Yoshihiro Narisawa, Mauro Colagreco, Andoni Luis Aduriz, Manu Buffara y Leonor Espinosa (ganadora del premio en su edición 2017), así como expertas internacionales en el área de la gastronomía, las periodistas Ruth Reichl y Bee Wilson, y como la diseñadora Isle Crawford.

Los 10 finalistas fueron Anthony Myint (Estados Unidos); Caleb Zigas (Estados Unidos); Dieuveil Malonga (República del Congo/Alemania); Ebru Baybara Demir (Turquía); Heidi Bjerkan. (Noruega); Jock Zonfrillo (Australia/Escocia); Karissa Becerra (Perú); Marc Puig-Pey (España); Matt Orlando (Dinamarca/Estados Unidos); Virgilio Martínez (Perú).